Por qué Estados Unidos e Israel atacan Irán: las claves de un ataque conjunto sin precedentes

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Un "ataque preventivo", tal y como lo ha calificado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha ido más allá, y lo ha calificado de "operación masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" el régimen de los ayatolás.

Se trata de un ataque que se podía prever, teniendo en cuenta que Estados Unidos había movilizado sobre Irán el mayor despliegue militar desde la invasión sobre Irak en 2003. Además, en las últimas semanas, las conversaciones eran muy tensas y las negociaciones para limitar el poder nuclear iraní no habían llegado a buen puerto.

Cabe recordar que Trump el pasado 19 de febrero lanzó un ultimátum de 10 días a Irán para un acuerdo nuclear, y aseguró que el objetivo es "aniquilar" al régimen de los ayatolás. Mientras, Netanyahu, ha afirmado que el ataque conjunto tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial" del régimen iraní, que ha respondido con ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Una tensión que empezó en 1979

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán viene de lejos. Trump, en un discurso dirigido a sus ciudadanos, ha señalado que "durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a América' y ha llevado a cabo una campaña de derramamiento de sangre y asesinatos masivos contra estadounidenses, nuestros aliados y personas inocentes en muchos países".

Todo comenzó en 1979, con la llamada Revolución Islámica y la crisis de los rehenes. El 4 de noviembre de ese año, varios activistas estudiantiles iraníes entraron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y capturaron a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses como protesta por la decisión de Washington de admitir al entonces derrocado monarca iraní, Mohammad Reza, para recibir atención médica. Como consecuencia, EEUU rompió relaciones con Irán y los reheens no fueron liberados hasta enero de 1981.

En los años siguientes, la relación entre ambos países pasó por momentos de guerra indirecta, sanciones contra el petróleo y el sector energético iraní y breves acercamientos, pero nunca una relación normal. Además, Estados Unidos empezó a acusar a Irán de apoyar a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás.

Busch calificó a Irán, Irak y Corea del Norte como "el eje del mal"

En 2002 el entonces presidente estadounidense, George Bush, en su discurso de la nación, calificó a Irán, Irak y Corea del Norte como "eje del mal", y acusó a Irán de poseer armas de destrucción masiva y ser promotor del terrorismo. Durante los años siguientes fueron descubiertos sitios nucleares previamente no declarados en Irán, lo que despertó las sospechas por parte de la comunidad internacional acerca de que Teherán buscaba armas nucleares, algo que Irán siempre ha negado.

De hecho, en 2015, Irán firmó un acuerdo con China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos para comprometerse a reducir sus actividades nucleares. Sin embargo, en 2018 se rompió, porque Trump, ya en el poder, reimpuso las sanciones que había retirado tras la firma del acuerdo.

La guerra de los 12 días de junio de 2025

Por su parte, Israel ha justificado su "ataque preventivo" con la necesidad de eliminar la amenaza que supone el programa nuclear iraní, una amenaza que pone en riesgo el Estado de Israel. Si bien, las autoridades iraníes han negado en todo momento que sus avances en el programa nuclear estén dirigidos a la construcción de una bomba atómica.

Cabe recordar que en junio de 2025, Irán e Israel protagonizaron una guerra de 12 días. A mediados de junio, Israel lanzó una ofensiva contra objetivos en Irán que acabó con la intervención directa de EEUU, que lanzó ataques aéreos y marítimos contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. El 23 de junio Trump anunció el alto el fuego.

Israel e Irán también rompieron relaciones en 1979 y durante años ambos países han librado una guerra en las sombras, con ciberataques, bombardeos, asesinatos selectivos... Israel busca mantener su superioridad militar en Oriente con el respaldo de Washington.

Elecciones en Estados Unidos e Israel próximamente

Además, cabe destacar que el próximo mes de octubre hay elecciones en Israel, por lo que con este ataque, Netanyahu se apunta un tanto. También Donald Trump se la juega mucho en las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre, en plena pérdida de reputación por el estallido de los papeles de Epstein, entre otros.

Ambos regímenes, además, buscan acabar con el mandato de los ayatolás en Irán y como Trump prometió a sus ciudadanos no involucrar a su país en otra guerra, ha instado a la población iraní, muy descontenta con la situación, a salir a las calles y aprovechar la debilidad del régimen.