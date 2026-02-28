Primero Venezuela y ahora Irán: Por qué Donald Trump y Estados Unidos siempre atacan sus objetivos en fin de semana

Primero fue Venezuela con la invasión y la detención del presidente Nicolás Maduro. Después, Irán con los bombardeos conjuntos que Estados Unidos e Israel han llevado a cabo para "aniquilar" al régimen iraní.

Las intervenciones que lleva a cabo Estados Unidos contra sus objetivos suelen realizarse siempre en fin de semana, más concretamente, los viernes. Esto no es casualidad y responde a un plan muy calculado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por qué los ataques siempre son en fin de semana

El Orden Mundial de Julia en la onda explicó hace una semana que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán iba a ser inminente, "es posible que lo veamos la próxima semana o dentro de dos semanas", explicó Eduardo Saldaña. ¿El motivo? El importante despliegue de tropas que EEUU había hecho sobre Irán: "Tú no despliegas esa cantidad ingente de recursos militares en la zona si no vas a hacer algo. Pasó lo mismo con Venezuela y Rusia". "Desde la invasión de Irak no se veía algo así", explicó.

Y, ¿por qué siempre en viernes? Porque las bolsas cierran: "Los ataques suelen ser los viernes porque tienes cerrados los mercados y de esa manera, controlas".

¿A Irán le viene bien un conflicto directo con EEUU?

Saldaña comentó que Trump estaba sorprendido porque Irán "no estaba dando algún paso para negociar". Si bien, esto tiene una explicación: dentro del régimen iraní creen que la única forma de sobrevivir es entrando en un conflicto directo con Estados Unidos, porque, por otro lado, está Israel, a quien le beneficia que haya un conflicto regional. "En Israel va a haber elecciones y Netanyahu tiene claro que un conflicto regional le favorece", ha añadido Saldaña.

Puede parecer un sinsentido que Irán vea como algo positivo un conflicto directo con Estados Unidos. Si bien, el periodista ha explicado que, aunque el régimen iraní sabe que un conflicto le va a debilitar, a su vez es "una de las formas en las que el régimen puede reforzar su legitimidad, apelando al nacionalismo y al anti imperialismo".