Los vídeos de jóvenes con el Bono Cultural en discotecas obliga a Cultura a advertir del uso fraudulento: "Deberán reintegrarlo"

El Gobierno ha advertido a los beneficiarios del bono joven que aquellos que lo usen "fraudulentamente" deberán reintegrar esos importes a la Administración. Así lo ha indicado el Ministerio de Cultura tras la aparición de un vídeo en redes sociales en el que un grupo de jóvenes trata de acceder a una discoteca de Madrid usando el bono cultural.

Ante esto, el departamento que dirige Ernest Urtasun afirma que las empresas que permitan el uso indebido del bono "serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa".

Qué es el bono cultural

El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. El Bono funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Una vez activada dicha tarjeta, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos por toda España donde poder gastar la cuantía asignada. Las cantidades se dividen en:

100 euros para gastar en productos físicos , como libros o prensa.

, como libros o prensa. 100 euros para productos digitales , como suscripciones a plataformas o videojuegos en línea.

, como suscripciones a plataformas o videojuegos en línea. 200 euros para emplear en artes escénicas, como teatro, cine, ópera, danza, museos, etc.

Este bono cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Según informa el Ministerio, el primer año de esta iniciativa obtuvieron el bono 277.594 personas; en 2023, esta cifra ascendió a 326.579 y en 2024 fueron 338.443 beneficiarios.