Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón por presunta agresión sexual en 2021: "Si te resistes será peor"

Un año y cuatro meses después de su salida de la política, Íñigo Errejón afronta otra denuncia por agresión sexual.

A la espera de que el juez dicte si abre juicio oral en la denuncia de Elisa Mouliaá otra mujer ha presentado una denuncia contra el ex portavoz parlamentario de Sumar por una supuesta agresión sexual cometida en 2021.

Hechos cometidos en 2021, un mes después de lo denunciado por Mouliaá

Los presuntos hechos denunciados se habrían cometido en 2021, un mes después de los denunciados por Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

El abogado de esta nueva denunciante es el mismo que el de la actriz y ha contado en televisión que ambos estaban de fiesta, cuando él le forzó a mantener relaciones sexuales y le advirtió, según su relato, que si gritaba o se resistía sería peor.

En la denuncia interpuesta ante los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid, y a la que ha tenido acceso EFE, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

Tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador, ya que por ejemplo quería saber dónde estaba ella, y descubrió que tenía pareja a pesar de que se lo había negado.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor".

En un momento dado Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello, añade la denuncia.

La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

El abogado pide que la denunciante sea testigo protegido

El abogado dice que la denunciante ha estado estos meses en contacto con Elisa Mouliaá, pero que no había denunciado por miedo a que su identidad se filtrase. Además, ha solicitado que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado.