Comunicaciones entre Casa Real y Moncloa o las llamadas de Tejero: dónde y cómo consultar los documentos del 23F

Han pasado 45 años desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y una parte de la documentación oficial sobre aquella noche sigue siendo, para historiadores y ciudadanía, una caja negra.

Las transcripciones de comunicaciones entre Zarzuela, Moncloa y mandos militares o las grabaciones de llamadas recibidas por Antonio Tejero dentro del Congreso son, para muchos investigadores, piezas clave para afinar la secuencia de los hechos y despejar incógnitas sobre la llamada trama del golpe.

Ahora, el Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de documentación relacionada con el 23F y que, una vez publicada, podrá consultarse de forma abierta.

Cuándo estarán disponibles

Según fuentes de Moncloa, serán más de un centenar de archivos los que se pondrán a disposición de toda la ciudadanía a partir de este miércoles, que será cuando se registren en el BOE, tras años sin ver la luz.

El Gobierno prevé que la desclasificación se haga efectiva con su publicación en el BOE y, desde ese momento, los documentos puedan consultarse online en la web oficial de La Moncloa.

Dónde y cómo consultar los documentos

La desclasificación se formaliza con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La forma práctica de localizarlo es acceder al BOE por fecha (25 de febrero de 2026) y buscar la disposición relacionada con este asunto

El propio anuncio del Gobierno apunta a que los documentos estarán disponibles en la página oficial de Moncloa desde el miércoles y en este portal se podrá acceder a la descarga.

Lo esperable es que estén agrupados en un apartado específico (con listado/índice y descargas por documento).

Qué documentos se esperan

Comunicaciones entre Casa Real, Moncloa y mandos militares. Para los historiadores, una transcripción completa de esas conversaciones permitiría reconstruir con más precisión la cronología y las decisiones adoptadas mientras el Congreso permanecía tomado.

Grabaciones de llamadas a Tejero dentro del Congreso. En el sumario constan conversaciones y llamadas que recibió el teniente coronel durante el asalto.

El sumario judicial del 23F. Se trata de un fondo voluminoso custodiado por el Tribunal Supremo, con 89 legajos que incluyen material probatorio y grabaciones.

Documentación de los servicios de inteligencia (CESID, hoy CNI). Es otra de las grandes zonas opacas que, según los expertos, podría aportar contexto sobre lo que se sabía antes, durante y después del golpe.

La letra pequeña: lo que podría seguir fuera del paquete

La desclasificación anunciada por el Gobierno se refiere a los documentos que obran en poder de la Administración General del Estado, pero no necesariamente incluye fondos que están en otras instituciones o que siguen protegidos por su propia normativa o régimen de acceso.

Entre ellos, partes del sumario judicial completo custodiado en el Tribunal Supremo y parte de la documentación del CESID/CNI, además de escuchas y comunicaciones interceptadas que podrían aclarar incógnitas de aquellas horas.