Pedro Sánchez anuncia que desclasificará los documentos del 23F: "La memoria no puede estar bajo llave"

El presidente del Gobierno ha anunciado en sus redes sociales que este martes desclasificará los documentos del 23F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Saldar una deuda histórica con la ciudadanía

"La memoria no puede estar bajo llave", ha dicho el presidente. El anuncio lo ha hecho adjuntando un vídeo en el que el escritor Javier Cercas solicitaba al presidente que se desclasificaran los documentos para evitar "los bulos".

"No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los bulos se van a seguir contando, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse", argumentaba Javier Cercas ante el presidente.

45 aniversario del golpe de Estado fallido de Tejero

El presidente ha asegurado en su anuncio en su red social X que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Este anuncio se produce en el 45 aniversario del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero.

El 25 de febrero se podrán consultar los documentos

Fuentes gubernamentales han señalado que la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles, 25 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo, añadieron las mismas fuentes.