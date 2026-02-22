Detectar el cáncer con un análisis de sangre es una posibilidad cada vez más real: "Va a ser un avance absolutamente brutal"

A mediados de 2026 se va a publicar un estudio que puede suponer un gran avance en la medicina. Antonio Martínez Ron ha contado en Julia en la onda que el ensayo clínico más importante del mundo va a confirmar si se puede o no, a través de un análisis de sangre, identificar casi 50 tipos de tumores.

La clave está en el ADN circulante en sangre. "Se detectan los trocitos de ADN que los tumores, al producir tanta destrucción y tanta reproducción de células, aportan a este fluido", ha explicado Martínez Ron. Cuando el cáncer está en una etapa avanzada, se encuentra más ADN de este tipo en la sangre, pero al principio la cantidad es menor. Por lo tanto, el objetivo es descubrir si en las fases precoces los análisis son "suficientemente precisos" para utilizarlos de manera rutinaria en los cribados.

Cada análisis cuesta 800 euros

"Va a ser un avance absolutamente brutal", ha comentado emocionado en Onda Cero, ya que este avance supondría que con solo una gota de sangre se pudiera saber si una persona está empezando a desarrollar un tumor. "Todo parece apuntar que, más tarde o más temprano, vamos hacia ese escenario", ha explicado, pero "todavía es muy pronto".

Así las cosas, Maetínez Ron ha aprovechado para hacer un llamamiento y pedir que se apueste por la investigación básica, porque muchas de las cosas que se están haciendo, como las matemáticas o la física, "a veces son la clave". El problema es que un análisis de biopsia líquida cuesta alrededor de 800 euros, por lo que están intentando conseguir que la sanidad pública lo desarrolle con un coste más barato.

Las biopsias líquidas ya se están usando en pacientes con cáncer avanzado

Por el momento, las biopsias líquidas se están utilizando en hospitales españoles y de todo el mundo para beneficiar a los pacientes que están peor por culpa del cáncer. En concreto, para determinar el tratamiento específico que necesitan. "Para ver si dan con la tecla justo de ese tumor y le pueden producir un tratamiento que le ayude a mejorar", ha comentado el periodista, porque cabe recordar que el ADN circulante se encuentra en mayor cantidad en tumores avanzados.

En concreto, en el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) están usando la biopsia líquida como complemento del TAC en pacientes con un cáncer de pulmón "metastatizado no biopsiable", es decir, pacientes a los que no pueden sacar una muestra del tumor porque la operación es "muy complicada", poniendo en riesgo su vida. Entonces, para evitar esto, les hacen el análisis de sangre para buscar ese ADN circulante.

Otro avance médico: la enfermedad mínima circulante

Antes de la biopsia líquida para detectar el cáncer, el periodista ha confirmado que va a aparecer otra técnica, la enfermedad mínima circulante, que consiste en "mirar a través de estos análisis de sangre si la persona tiene restos de ADN después de operarse un cáncer". En estos momentos se está llevando a cabo un estudio liderado por Clara Montagut, doctora del Hospital del Mar de Barcelona, junto con otros hospitales.

Cuando un paciente se opera, recibe nueve sesiones de quimioterapia -una de ellas extra, por defecto, porque en realidad el 80% de los pacientes salen curados-. Con este avance, esa sesión no sería necesaria, aunque el paciente seguiría monitorizado por si el resultado fuera erróneo.