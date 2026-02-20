El abogado de la víctima del DAO asegura que está recibiendo denuncias de otras supuestas agresiones de la cúpula policial

Jorge Piedrafita, abogado de la agente que denunció por agresión sexual al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró este jueves que está recibiendo denuncias de otras mujeres por supuestas agresiones de integrantes de la cúpula policial.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Piedrafita confirmó que su cliente tiene ya protección por parte de la Policía Nacional después de que Gema Barroso, la que era su superior directa y ahora DAO interina, lo pusiera en marcha en una reunión este mismo jueves.

"Esa protección ha llegado tarde"

Explicó que la agente "estaba pasando un absoluto infierno" desde que su identidad y el contenido de la querella empezaran a circular "como la pólvora" por grupos de WhatsApp. Esa protección "ha llegado tarde pero agradecemos la gestión" de Barroso, aseguró, para que la víctima pueda "preservar lo único que le queda", que es su propia integridad física y su domicilio personal.

Además, el abogado aseguró que por su parte esa agresión se conoció en el Ministerio del Interior el mismo martes por la tarde, una vez que la querella fue admitida a trámite. Fue entonces cuando la agente, "siguiendo el protocolo", pidió hablar con su superior directa, Gema Barroso, que la atendió "lo antes posible" con una "enorme empatía y tacto", y "se quedó de piedra" al escuchar su relato, unos hechos que consideró "graves" y ante lo que le dijo que "tenía que denunciar y seguir adelante".

Entiende que es "a partir de ahí" cuando en el Ministerio del Interior tienen conocimiento de los hechos, ya que por parte de la víctima se actuó "con extrema cautela y sigilo" para que la querella se tramitara por la vía judicial sin "ninguna interferencia policial" y el DAO no tuviera "capacidad de represión ni de represalias" contra la agente. De hecho, criticó la que llamó "ley de ineficiencia procesal" y que ha hecho que esa admisión haya tardado más de un mes, tiempo durante el cual era necesario evitar cualquier filtración que pudiera llegar al querellado. "Hubiéramos preferido un cese fulminante", dijo, sobre lo que finalmente fue "una dimisión".

Todas las pruebas que existen en contra del DAO

En respuesta a la defensa del DAO, aseguró que los audios aportados no son "la única prueba" en su contra, sino que hay conversaciones, listados de llamadas e informes médicos, todo lo cual "avala lo que se dice en la denuncia", y además el dispositivo desde el que se grabaron esos audios está "preservado" y se ha puesto a disposición de la unidad técnica de la Guardia Civil para un peritaje informático que determine su "autenticidad" y su carácter de "prueba veraz a todos los efectos legales".

Piedrafita aseguró que gracias a la "valentía" de su cliente están recibiendo denuncias de más mujeres que indican que la violencia sexual está "más extendida de lo que nos pensábamos en la cúpula de los cuerpos policiales". De hecho, apuntan a "otros altos miembros de la cúpula policial" actual y por lo "perfectamente engrasado" que parece la forma de actuar, tienen "claras sospechas" de que puede haber otras víctimas que aún no han denunciado. Se trata, precisó, de "otros comisarios alrededor" del DAO y de su "brazo ejecutor", el comisario Óscar San Juan, que ha sido cesado.