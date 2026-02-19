Claves de la investigación sobre Epstein que han llevado a la detención del ex príncipe Andrés

La Policía británica ha detenido en su casa al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Según la investigación, Andrés habría facilitado documentación confidencial a Epstein sobre posibilidades de inversión en Reino Unido.

La detención llega unas semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso para retirar los títulos de Andrés. Previamente había sido expulsado de la mansión en Windsor en la que vivía. Cabe destacar que en los papeles de Epstein hay un total de 1.821 menciones al hermano de Carlos III, desde asuntos sexuales hasta acusaciones de tráfico de influencias.

Detenido supuestamente por su conducta como enviado comercial de Reino Unido

Entre 2001 y 2011, el Príncipe Andrés fue enviado comercial del Reino Unido. Durante estos años, viajó por todo el mundo y, según los papeles de Epstein, el expríncipe habría reenviado al pederasta información gubernamental confidencial e información comercial. Supuestamente, Andrés le habría enviado en octubre de 2010 información de sus viajes, a los que fue acompañado por socios comerciales de Epstein.

También le habría mandado información sobre posibilidades de inversión en oro y uranio en Afganistán y "una lista de oportunidades comerciales de alto valor" en la provincia de Helmand. Según las leyes británicas, este tipo de información está clasificada como sensible y quienes tengan acceso a ella deben mantener en todo momento la confidencialidad.

Fuerte presencia de Andrés en los archivos de Epstein

El pasado mes de octubre, el hermano de Carlos III renunció a todos sus títulos tras verse nuevamente involucrado en el caso Epstein. Las semanas previas a la decisión, la Casa Real Británica se había visto envuelta en otro escándalo tras revelarse un correo de Andrés a Epstein, lo que significaba que ambos habían mantenido el contacto mucho más tiempo del que el royal había reconocido en una entrevista en la BBC.

En el mensaje, el expríncipe le decía que estaban "juntos en esto" y le prometía que seguirían en contacto y volverían a "jugar más", después de que este se hubiera declarado culpable de solicitar sexo a una menor y al día siguiente de que salieran a la luz unas fotografías de Andrés con la joven de 17 años Virginia Giuffre.

Esta última, que se suicidó a los 41 años el pasado mes de abril, publicó este mismo jueves sus memorias póstumas, en las que decía que Andrés creía que tener sexo con ella era "su derecho de nacimiento", por lo que podría haber sido la gota que ha colmado el vaso. El duque de York pagó en 2022 varios millones a Giuffre para desestimar el caso, como parte de un acuerdo extrajudicial, si bien siempre negó las acusaciones sexuales de la demandante.

El papel de Sarah Ferguson

La sombra de Epstein en la Familia Real Británica es alargada, pues en septiembre otros correos electrónicos filtrados revelaron que Sarah Ferguson también mantenía relación con el magnate y lo llamaba "amigo supremo", lo que provocó que varias entidades infantiles retirasen a la hasta ahora duquesa de York de sus patronatos.

Según uno de estos correos, supuestamente el pederasta pagó los vuelos de Ferguson y sus hijas desde Heathrow a Miami. Ella le llamó "leyenda" e incluso, fascinada por su "generosidad y amabilidad" le llegó a decir: "Estoy a su servicio. Cásese conmigo". Debido a la publicación de los papeles de Epstein, los negocios de la mujer del príncipe Andrés han sufrido una severa caída y el libro que tenía previsto publicar en noviembre fue cancelado. A esto se suma también el cierre de su organización benéfica.

Otras denuncias contra el príncipe Andrés

Además de la denuncia de Giuffre, existen otras acusaciones sobre el príncipe Andrés. Otra mujer aseveró haber sido enviada a Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el príncipe en 2010, según contó el propio abogado de la mujer en una entrevista con la BBC. Supuestamente, el encuentro tuvo lugar en el Royal Lodge y después fue invitada a conocer el Palacio de Buckingham.

Para su detención, la Policía británica también estaría investigando la información que el ex primer ministro británico Gordon Brown encontró sobre Epstein y el aeropuerto de Stansted, tal y como reveló en una entrevista en The New Statesman. Según la información que ha logrado analizar de los papeles de Epstein, el pederasta utilizaba este lugar para enviar o sacar mujeres del Reino Unido y una de ellas estaría vinculada con el príncipe Andrés.

Qué le puede pasar ahora

El príncipe Andrés va a estar detenido un máximo de 12 o 24 horas, pudiendo alargarse hasta las 96 horas, si intervienen altos mandos policiales y un tribunal de primera instancia. Después, puede ser puesto en libertad o ser acusado.

La máxima pena a la que puede enfrentarse un cargo público por conducta indebida es la cadena perpetua. Entre 2014 y 2024, casi 200 personas fueron procesadas por este delito, aunque la mayoría policías o funcionarios de prisiones. De hecho, este delito es posible que sea derogado en un futuro tras las críticas de ministros, el tribunal de apelación y académicos del ámbito jurídico.