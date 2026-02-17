Un trastero que servía de lugar de reunión: la trampa mortal de los cinco jóvenes muertos en un incendio en Barcelona

La muerte de cinco adolescentes en la noche de este lunes ha consternado el municipio barcelonés de Manlleu. Los cinco jóvenes se encontraban en un trastero de un bloque de viviendas de cinco alturas. El suceso también se ha saldado con cuatro heridos de carácter leve.

La trágica noticia ha sacudido el pueblo y cada vez han sido más los vecinos que se han acercado al lugar para conocer qué había sucedido. "Nos afecta, obviamente, y más siendo jóvenes", ha dicho uno de los vecinos a Onda Cero, mientras que otra persona admite que es una "catástrofe" y "muy trágico" para Manlleu.

La trampa mortal de los jóvenes muertos: un trastero como "punto de encuentro"

Las autoridades siguen investigando las causas del incendio que causaron la muerte de estos jóvenes. Lo que está claro que se encontraban en un trastero que usaban como un "punto de encuentro". La hipótesis que ya se ha descartado es que el trastero funcionara como infravivienda, según fuentes de los Mossos d'Esquadra. No obstante, se desconoce qué hacían en el momento en el que se produjo y por qué no pudieron salir del local.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando de un incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera. Se activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21:41 horas y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en parada cardiorrespiratoria. A partir de entonces, agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y en el trastero encontraron cuatro cuerpos más.

Los fallecidos son cinco jóvenes de entre 14 y 18 años, aunque su identificación no se ha dado por finalizada al haber algún cuerpo calcinado. En este sentido, la Unidad de Investigación de Osona (Barcelona) trabaja para esclarecer las causas, y también se desplazan a la zona servicios centrales de los Mossos como la Unidad Central de Inspecciones Oculares y la Policía Científica, que ayudarán a completar la investigación.

Desde primera hora de la mañana, los forenses practican a los cadáveres una necrorreseña, un procedimiento con el que se toman huellas dactilares para poder proceder a su identificación cuando un cuerpo se halla en mal estado.