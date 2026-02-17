¿Si sube el salario mínimo suben todos los sueldos? Todas las claves del nuevo incremento

Trabajo y sindicatos pactaron la actualización el salario mínimo, que queda fijado a partir de 2026 en 1.221 en 14 pagas. Se trata de un incremento del 3,1% que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de este año, notándose una subida de 37 euros más mensuales o 518 euros más anuales.

Dicha subida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores y es fruto del acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La patronal mostró una vez más su desacuerdo y no estuvo presente tampoco en la firma, a la que sí acudió Pedro Sánchez, quien cargó contra la CEOE al asegurar que se habían "borrado" del pacto y les instó a que pagasen "más" por ser una cuestión de "justicia social".

¿Suben todos los sueldos? Las claves del incremento del SMI

El aumento del salario mínimo se aplica solo a aquellos que reciben menos ingresos de lo estipulado, independientemente de si se tienen pagas extras o están prorrateadas. Así, deberán ser modificados los salarios en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual al importe establecido del SMI para 2026, solo en la cuantía necesaria para asegurar su percepción.

No obstante, hay que tener en cuenta todos los conceptos o complementos que se pueden incluir en la nómina. Si un trabajador tiene un salario base inferior a los 1.221 euros, no significa necesariamente que vaya a experimentar el incremento en 2026, puesto que tendrá que revisar todos los conceptos que se incluyen en la nómina (pluses, complementos, etc.). Así, no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales sueldos fuesen superiores al SMI.

En cualquier caso, Gobierno y sindicatos han acordado reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del salario mínimo no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, aunque esta reforma se hará en otro real decreto distinto.

Estos conceptos 'extras' en la nómina son los considerados como complementos extrasalariales que se pagan igualmente a final de mes y que se añaden al ser pactados en el contrato, por lo que suponen en su momento una subida en la nómina separada del salario base que propicia que el trabajador perciba una cantidad superior al SMI.

Además, hay otros casos. Por ejemplo, para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Los cálculos de la subida del SMI: afectará sobre todo a jóvenes, mujeres y temporales

La actualización del SMI beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9% de la población asalariada a tiempo completo en España, según las estimaciones de CCOO. Estos cálculos se producen extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 239.000 personas a tiempo parcial se beneficiarían de la subida, dejando el número total de potenciales beneficiarios en 1,66 millones de asalariados.

El sindicato precisa, no obstante, que ésta es una estimación "conservadora", ya que el salario medio por hora trabajada a jornada parcial es inferior al de jornada completa, por lo que "es razonable suponer que el porcentaje de trabajadores beneficiados por la subida del SMI fuera más alto a jornada parcial que el registrado a jornada completa".

Para realizar estos cálculos, CCOO ha utilizado datos salariales de la Encuesta de Población Activa del 2024 y la media del coste salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCl) de los tres trimestres de 2025 disponibles. Según el sindicato, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los temporales, las que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones por la subida del SMI en 2026 dado que su presencia entre los salarios bajos es superior a la que tienen los hombres. Así, el 61% de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres.

Además, la mayor incidencia del SMI se da entre la población joven asalariada, que soporta salarios medios inferiores a la media. En concreto, el sindicato estima que el 19,5% de la población asalariada a jornada completa de hasta 24 años y el 10,9% de la población de 25 a 34 años se verá beneficiada por la subida del SMI. Más allá de los 35 años, la incidencia de la subida del SMI se sitúa por debajo de la media.

Comunidades con más impacto en el aumento del SMI

CCOO estima que, en términos absolutos, un 59% de los beneficiarios del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña), aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media y en las dos últimas la incidencia está por debajo de la media, especialmente en Cataluña.

La incidencia del SMI es mayor en regiones como Canarias (18%), Extremadura (16,1%), Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%), comunidades que comparten un alto peso de sectores con peores condiciones laborales, explica CCOO.