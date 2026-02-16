PP y Vox votarán a favor de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

El Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición de ley impulsada por Vox con la que el partido de Abascal pretende prohibir el niqab y burka en espacios públicos por "la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana", asegurando que "la sociedad española no puede aceptar que se elimine la identidad de las mujeres".

Cabe recordar que el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la semana una proposición no de ley para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a prohibir el uso del burka en espacios públicos. Ahora, de nuevo, Vox lleva una iniciativa similar al Congreso para forzar a los diputados a posicionarse al respecto.

Estas prácticas constituyen la posición subordinada de las mujeres en la familia y la sociedad

El burka y el niqab son dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico. En el caso del burka se oculta todo el cuerpo de la mujer y con el niqab solo deja al descubierto los ojos. Según Vox, "normalizar" hábitos como el uso de burka o nicab "supondría admitir como corriente una costumbre que es sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización". Estas prácticas, subraya el partido, constituyen "la posición subordinada de las mujeres en la familia y la sociedad".

No afecta al hiyab

La medida impulsada por Vox no afecta al hiyab o velo islámico, una prenda de vestir y seña de identidad religiosa que solo cubre el pelo y el cuello.

"La utilización de estas prendas tiene, sin discusión, una clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva de la comunidad en la que se encuentra y de sometimiento al varón", denuncia Vox, que recuerda que países como Francia, Bélgica, Austria, hicieron consultadas para restringir el uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público.

Apoyo del PP

El PP ya aseguró en agosto del año pasado que su partido apuesta por prohibir el burka y en niqab porque, según Feijóo, atentan contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos.

Según Feijóo, tanto el burka como el niqab atentan "contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos", por ello "debe de ser prohibidos en nuestro país", ha expresado Feijóo. "Somos partidarios de prohibirlo", aseguró.

En el Parlamento de Baleares, donde el PP gobierna en minoría, ya ha aprobado una proposición de ley en este sentido y la iniciativa contó con el visto bueno del PP y de Vox y la negativa del PSOE y de otros partidos de izquierda.

El debate en el Congreso de esta proposición de ley obligará a Junts a posicionarse en pleno auge de Aliança Catalana, aunque en mayo Junts ya se posicionó contra el burka o el niqb o contra el uso de cualquier tipo de velo por parte de menores en escuelas, actividades extraescolares o extradeportiva.