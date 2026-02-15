La razón por la que Pedro Sánchez se niega a aumentar el gasto en Defensa: "Nos volveremos más dependientes de EEUU..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue noticia este sábado por su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que alzó la voz contra el rearme nuclear y pidió un nuevo tratado de no proliferación.

El jefe del Ejecutivo se mostró "firmemente convencido" de que el rearme nuclear de los últimos años no era "la senda a seguir": "Nuestros padres y abuelos se dieron cuenta de que la disuasión nuclear es demasiado costosa y peligrosa porque en determinadas ocasiones los errores técnicos y humanos nos acercaron a una guerra que hubiese llevado a la humanidad al borde de la extinción".

En su opinión, un sistema que "exige cero errores, no es garantía, es una apuesta peligrosa. No es una cuestión de izquierda o derecha. Es un error histórico que no podemos repetir, con una sombra de incertidumbre sobre la IA".

La justificación de Sánchez para no aumentar el gasto en Defensa

La intervención de Sánchez fue muy comentada, como también lo fue su participación en una mesa redonda en la que volvió a insistir en que España no aumentaría el gasto en Defensa hasta el 5% como sí han hecho otros países de la OTAN.

Al ser preguntado por los motivos, el presidente del Gobierno explicó que lo que se debía hacer era "fortalecer la industria de defensa europea": "Y eso significa que, paradójicamente, si aceptamos esa idea del 5%, al final nos volveremos más dependientes de la industria de defensa estadounidense".

Por eso, Sánchez razonó que en lo que más había que centrarse era "no solamente en cuánto gastamos, sino en cuánto podemos gastar juntos, y por lo tanto, para mejor".