Sánchez dice 'no' al rearme nuclear del que se habla en la UE porque es "una apuesta peligrosa": "Es un error histórico que no podemos repetir"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este sábado un "error histórico" el rearme nuclear y pidió a las potencias internacionales que impidan una nueva carrera armamentística "cuando aún sea posible". Sánchez hizo este llamamiento a las potencias nucleares durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, una cita anual y de la geopolítica que se celebra desde 1963.

Sánchez, el primer jefe del Ejecutivo español en intervenir en la conferencia, confirmó el compromiso de España con el orden multilateral y la seguridad de los países de Europa del Este frente a la amenaza de Rusia.

Fortalecer la defensa de Europa

Incidió en la necesidad de que Europa fortalezca sus capacidades de defensa para proteger su libertad y forma de vida, pero también para ofrecer garantías de seguridad a sus asociados internacionales.

Según el presidente del Gobierno, desde que él está al frente del Ejecutivo España ha triplicado su gasto en defensa y duplicado el número de efectivos desplegados en misiones de la OTAN.

Tras abogar por garantizar la soberanía, integridad territorial y seguridad, dijo estar firmemente convencido de que el rearme nuclear no es la senda a seguir.

"No es una cuestión de izquierda a derecha, es una cuestión de hacer lo correcto", subrayó Sánchez, para quien parece que las potencias nucleares han olvidado las lecciones del pasado y están ampliando sus arsenales nucleares de nuevo.

"Un error histórico que no podemos repetir"

Juntos están gastando más de once millones de dólares a la hora en armas nucleares, advirtió, y señaló que los expertos calculan que Estados Unidos por sí solo invertirá 946.000 millones de dólares en armas nucleares en las próximas décadas.

"Esto es un error histórico que no podemos repetir, sobre todo hoy con la sombra que tiende la inteligencia artificial, una sombra de incertidumbre sobre el mundo entero", denunció.

Por eso, pidió a todas estas potencias que pongan freno al rearme nuclear, se sienten a negociar y firmen un nuevo acuerdo START para garantizar la continuidad del que acaba de vencer.

"Se lo ruego, impidan el lanzamiento de una nueva carrera armamentística cuando aún sea posible. La humanidad se lo agradecerá por siempre y los juzgará si no lo hacen", aseguró.

En su opinión, hay que fortalecer la capacidad disuasoria para frenar al presidente ruso, Vladimir Putin, pero se debe hacer de forma coordinada y controlada mediante la creación ya -"no dentro de diez años"- de un ejército europeo, al que se comprometió que España se unirá con todos los recursos que hagan falta.