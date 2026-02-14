Desalojan parte de San Esteban de Gormaz (Soria) por la crecida del Duero y el alcalde denuncia que "nadie" ha avisado: "Nos ha pillado de sopetón"

La crecida del río Duero ha obligado a desalojar parte de San Esteban de Gormaz (Soria) y a cortar el puente de acceso a la localidad. Su alcalde, Daniel García, en declaraciones a Onda Cero, ha denunciado la situación, destacando que nadie les ha avisado y que les ha pillado "de sopetón". "He llamado a la Subdelegación del Gobierno y la respuesta que me han dado es que toda la información estaba en la web".

El alcalde, visiblemente enfadado, ha señalado que, aunque no lo dice "a malas", deberían haber avisado de la situación, porque es la Confederación Hidrográfica del Duero la que tiene las competencias sobre el río, "no nosotros". "Podrían haberse hecho las cosas de otra manera", ha lamentado.

La situación es preocupante

Así las cosas, ha indicado que la situación es "preocupante" porque la previsión es que el caudal del río siga creciendo. En estos momentos pasa con un nivel de casi 5 metros y 274,65 metros cúbicos por segundo. Por ello, ha recomendado a la población que tiene sus viviendas al lado del río, que evacúen la zona. "Como se suele decir, mejor prevenir que curar", ha indicado a Onda Cero.

Un coche sumergido por la crecida del Duero en San Esteban de Gormaz | Imagen cedida por los vecinos de San Esteban de Gormaz

Todo ha comenzado a las 08:00 horas, cuando ha recibido varias llamadas alertando de que el río se había desbordado. En concreto, el agua ha llegado a la carretera principal, al arco de entrada de la Plaza Mayor y a la Rambla -como se conoce el lugar donde la gente se baña en verano-. También han quedado inaccesibles las pasarelas que conectan ambas partes del pueblo.

El puente divide a la localidad en dos

Para llegar a San Esteban de Gormaz desde Madrid, Ávila o Segovia, por ejemplo, hay que atravesar un puente romano del siglo XVI. Si bien, tal y como ha confirmado el alcalde en exclusiva, "dentro de una hora se va a proceder a cortarlo". Este puente, además, divide a la localidad en dos, por lo que una parte de la población puede quedar incomunicada.

El río Duero desbordado a su paso por San Esteban de Gormaz | Imagen cedida por los vecinos de San Esteban de Gormaz

El río Duero a su paso por el poígono del pueblo | Imagen cedida por los vecinos de San Esteban de Gormaz

De hecho, para poder llegar a la otra parte del municipio, se verán obligados a dar un rodeo de casi una hora en coche. También se están viendo afectadas otras pedanías, como Soto, Olmillos, Atauta y Pedraja. En el caso de las dos primeras, el problema está en las carreteras de acceso, por lo que el alcalde ha pedido "precaución" y realizar "los desplazamientos estrictamente necesarios". En cuanto a Pedraja, el agua ha llegado al depósito del agua, por lo que están suministrándoles lo necesario.

Un llamamiento a la calma

Daniel García ha puesto en valor la solidaridad del pueblo sanestebeño, que desde el primer momento se ha volcado para ayudar con lo necesario, así como la labor de la Guardia Civil y bomberos. Y ha hecho un "llamamiento a la calma" para que la población se mantenga tranquila, a pesar de los momentos difíciles que está atravesando el municipio.

Además, ha pedido a la población que vive al otro lado del río y que no vaya a abandonar sus casas, que consigan los víveres y materiales necesarios y ha puesto a su disposición, al igual que a la del rsto de pedanías, todo lo que el Ayuntamiento tiene disponible, desde alojamiento, hasta atención médica o enseres.