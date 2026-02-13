Virus Nipah: qué riesgos hay de que se detecten casos en España y cuáles son sus síntomas

El virus Nipah ha virado el foco de la OMS hacia La India, donde se confirmaron el pasado mes de enero dos casos de enfermedad en profesionales sanitarios del estado de Bengala Occidental, tras lo se han identificado alrededor de 750 personas afectadas.

Un tercer caso del letal virus se ha registrado en la vecina Bangladés, pero no hay relación directa entre ambos brotes, según indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El riesgo de expansión del virus, en vigilancia debido a su alto índice de letalidad y a la inexistencia de vacunas y tratamientos específicos, se mantiene aún bajo en los dos países, aseguró Tedros en su comparecencia.

Síntomas del virus Nipah

La enfermedad por el virus Nipah "se considera una zoonosis emergente y grave", la cual "parece tener un patrón estacional, de diciembre a mayo, y una distribución limitada a varios países del sur y sudeste asiático, principalmente Bangladesh y la India, sin que se hayan detectado casos fuera de esas zonas", según los informes.

La presentación clínica "es variable desde formas asintomáticas o subclínicas, con una frecuencia entre el 1 y el 45 por ciento, hasta cuadros de encefalitis y/o de insuficiencia respiratoria aguda grave, con una tasa de letalidad que oscila entre el 40 (Malasia) y el 75 por ciento (Bangladesh e India), variando según el origen del brote, la capacidad local de vigilancia epidemiológica y el manejo clínico".

¿Hay riesgo de que el virus Nipah llegue a España?

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria (CCAES) se ha pronunciado acerca de estos casos en La India y aseguran que "es remota" la probabilidad de detectar en España un caso autóctono del virus Nipah.

Estas ínfimas opciones al respecto se calculan "teniendo en cuenta la prohibición de la importación de cerdos vivos y de productos porcinos desde los países afectados, así como la ausencia de especies reservorios en nuestro país", ha explicado este órgano del Ministerio de Sanidad en un informe de evaluación rápida de riesgo, fechado a 11 de febrero.

Además, el CCAES ha recordado que "podría registrarse algún caso importado procedente de las zonas endémicas, aunque con una probabilidad muy baja". El impacto que tendría "sería muy bajo, dada la alta capacidad del sistema de vigilancia y asistencial", ha aseverado, por lo que ha insistido en que "el riesgo actual para la población de España se estima muy bajo".

El seguimiento de la OMS a los casos ya detectados

"Se está haciendo seguimiento a unos 230 contactos, pero de momento no ha habido nuevos casos, y los dos brotes no están relacionados", insistió, aunque subrayó que los tres contagios se dieron en una zona fronteriza entre ambos países y con especies de fruta que se cree podrían ser reservas naturales del virus.

El caso en Bangladés fue reportado a la OMS el 3 de febrero, y corresponde a una mujer de unos 40 años ingresada el 28 de enero y que falleció ese mismo día. La paciente no había viajado recientemente pero había consumido savia de palma datilera cruda, según los expertos uno de los posibles vehículos de contagio de este virus, por el que han fallecido alrededor de un 70 % de los casos detectados en India y Bangladés desde el primer caso detectado en 1998.

La OMS señaló que Bangladés reporta pequeños brotes de la enfermedad otros años, y que tienden a ocurrir entre diciembre y abril, coincidiendo con la cosecha y consumo de savia de palma datilera.