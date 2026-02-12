Los beneficios para la salud de hacer solo cinco minutos de ejercicio: "Romper el sedentarismo es clave"

Pasear a ritmo ligero puede reducir la mortalidad. Así lo señala un nuevo estudio publicado en The Lancet, que destaca la importancia de moverse para reducir las muertes prematuras y obtener beneficios para la salud. De ello hablamos en Por fin con Adriano Sánchez-Lastra, uno de los autores del informe.

"Nos interesa mucho saber algo que de forma realista tenga un impacto en la salud de la población y no realista que todos podamos hacer cada día 60 minutos de actividad", cuenta Adriano, que detalla que el estudio pretendía comprobar si valdría la pena si la mayoría de la población incrementase su actividad, "aunque sea un poco".

Así, Adriano señala que el movimiento, si puede ser, debería ser de una "intensidad moderada", esto es, caminar a paso ligero, subir escaleras a un ritmo no tan rápido, coger peso al hacer la compra, caminar 20 minutos en lugar de coger el coche, etc. Estos son algunos ejemplos que pone Adriano, aunque sostiene que hacer actividad de "intensidad vigorosa" puede acarrear beneficios mayores para salud, como "salir en bicicleta o a trotar".

Así afectan cinco minutos de actividad a la salud

Sobre los beneficios de hacer cinco minutos de actividad diarios, Adriano afirma que este ejercicio "media en diferentes aspectos en el organismo que están relacionados con la salud a medio plazo". "Aspectos como el control glucémico, por ejemplo, que están relacionados con enfermedades cardiovasculares", asegura, a lo que añade que también puede "reducir la inflamación crónica de bajo grado" y "frenar el impacto que tiene en enfermedades como el cáncer".

Por tanto, Adriano insiste en que "todo movimiento cuenta" y que la actividad física es "una pieza más del puzle que tiene que encuadrarse" dentro de la variedad que hay en la población, ya sea por edad o por otras complicaciones físicas.

El estudio también demuestra que esto puede ser beneficioso para un sector importante de la población menos activa. Concretamente, del 20% de las personas que menos pueden moverse a lo largo del día: "Este es de los resultados más esperanzadores. Las personas que pasamos más tiempo sentados, tenemos que pensar que simplemente con que salgamos a dar un paseo de diez o quince minutos, salir un poquito y volver a casa, puede tener un impacto importante. Se trata de que la población que pasa más tiempo sentada, que intente romper el tiempo sedentario, salir a dar un paseo breve".