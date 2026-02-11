Muere Xisco Quesada: quién es el influencer que dio visibilidad a la lucha contra el cáncer

Xisco Quesada, conocido influencer, falleció en Navarra a causa del cáncer de páncreas. El mallorquín de 28 años se convirtió en todo un ejemplo de visibilidad en su proceso de lucha contra el cáncer de páncreas.

"Padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis", informó la familia en su comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram, donde también cuentan cómo decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que les dejó "sin palabras".

El ejemplo de Xisco Quesada

Xisco Quesada no solo compartió la rutina contra la enfermedad, sino que se convirtió en el altavoz contra determinadas injusticias, como cuando denunció que el servicio público veía la viabilidad de un tratamiento en función de la esperanza de vida, lo que le podría hacer quedarse sin alternativas.

Hace apenas un mes, anunció una campaña de crowfunding para poder afrontar los gastos del tratamiento. "Mientras hay vida, yo sigo", decía Quesada, que siempre obtenía apoyo al otro lado de la pantalla con miles de comentarios de ánimo y cariño hacia su persona.

Sus últimos meses en la Clínica Universidad de Navarra

Como indica su familia en el comunicado, Xisco Quesada pasó sus últimos meses en la Clínica Universidad de Navarra, donde finalmente ha fallecido. Quesada "convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles".

"Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso", dicen del mallorquín que, en muy poco tiempo, se convirtió en un referente para muchos enfermos de cáncer, indican antes de dar las gracias a sus miles de seguidores por "acompañarlo en el camino" y pedir respeto y cariño para la familia.