La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: se hacen pasar por Netflix para robarte los datos

Alerta de la Guardia Civil: los usuarios deben tener cuidado con los correos o mensajes a los que acceden, pues se ha detectado una campaña de fraude digital en la que los estafadores suplantan la identidad de la plataforma de entretenimiento Netflix. La estafa tiene como principal objetivo robar datos personales y bancarios de los usuarios.

Según ha explicado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los delincuentes están enviando correos electrónicos fraudulentos que simulan proceder de Netflix e informan al receptor de un supuesto problema con su método de pago.

¿Como desarrollan la estafa?

Correo fraudulento de los estafadores haciéndose pasar por Netflix. | INCIBE

El mensaje fraudulento suele aparecer con asuntos como "NETFLIX – Tu suscripción ha caducado" e indica falsamente que el pago de la suscripción no ha podido procesarse. Para solucionar el "problema", invita al usuario a hacer clic en un enlace que redirige a una página web falsa casi idéntica a la oficial. Una vez en esa página, se pide primero que inicie sesión y después que introduzca sus datos personales y la información de su tarjeta bancaria. Si la víctima accede, estos datos quedan inmediatamente en manos de los estafadores.

Desde INCIBE y la Guardia Civil recuerdan que Netflix nunca solicita actualizar los métodos de pago ni pedir datos personales a través de correos electrónicos no oficiales. Además, recomiendan no abrir ni responder a mensajes sospechosos, verificar siempre el remitente real y, en caso de duda, acceder directamente a la plataforma desde su página oficial sin utilizar enlaces. Si alguien recibe un correo así y no ha accedido al enlace ni facilitado información, lo más recomendable es eliminarlo, pero si se ha facilitado algún dato, es aconsejable contactar de inmediato con el banco para revisar posibles cargos y cambiar las contraseñas de la cuenta.

Desde la plataforma recomiendan no pinchar en el enlace ni facilitar ningún dato personal y enviar una copia del número de teléfono, el enlace al sitio web o la aplicación que aparenta ser Netflix por correo electrónico a phishing@netflix.com. Además, informan que "en el navegador del ordenador, pasa el ratón sobre los enlaces que veas antes de hacer clic para ver la dirección. Asegúrate de que los enlaces te llevan a la dirección esperada".