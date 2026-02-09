El Sindicato Ferroviario denuncia la "indecencia" de Transportes tras enterarse del fin de la huelga por los medios: "Nos han excluido"

El Sindicato Ferroviario ha denunciado este lunes la actuación del Ministerio de Transportes tras el principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios para desconvocar la huelga de trenes. Su portavoz, Rafael Escudero, asegura que su organización se enteró del fin de los paros previstos para mañana y el miércoles a través de los medios de comunicación y no por una comunicación oficial, lo que ha calificado de "indecencia".

En una entrevista en Onda Cero, Escudero ha criticado duramente que el Ministerio haya negociado únicamente con CCOO, UGT y Semaf, dejando fuera tanto al Sindicato Ferroviario como a CGT. "Nos habéis informado vosotros de que se han desconvocado las huelgas, porque la indecencia de este ministerio le ha llevado a excluirnos de las negociaciones que se han estado llevando a cabo estos tres días", ha afirmado.

Siguen adelante con la huelga

El portavoz sindical ha asegurado que en ningún momento han sido convocados a la mesa de negociación y que desconocen por completo el contenido del acuerdo alcanzado. "Con nosotros no ha negociado nadie. Nosotros no conocemos qué es lo que han negociado estos tres sindicatos para desconvocar la huelga. Por lo tanto, nuestra huelga sigue adelante", ha subrayado.

Según Escudero, la exclusión responde a que el Ministerio no comparte la posición crítica de los sindicatos minoritarios. "No hemos sido convocados porque al Ministerio no le gusta nuestra posición de denunciar todo lo que vemos que se estaba haciendo mal", ha explicado, añadiendo que el Gobierno consideró más sencillo alcanzar un acuerdo con los sindicatos mayoritarios. "Alguno de ellos ya viene convencido desde casa", ha deslizado.

El Sindicato Ferroviario justifica la convocatoria de la huelga en el deterioro del servicio ferroviario y en la falta de medidas contundentes para garantizar la seguridad. Escudero ha señalado que los accidentes de Álamos y Gelida fueron "la gota que colmó el vaso" y el detonante para que el colectivo ferroviario decidiera movilizarse.

"El ferrocarril en estos momentos está absolutamente deteriorado", ha denunciado, apuntando directamente a las carencias en el mantenimiento de infraestructuras y de los vehículos. Según el sindicato, llevan tiempo alertando de estos problemas sin obtener respuesta y consideran que ahora era el momento de forzar soluciones.

A juicio de Escudero, el objetivo del Ministerio no era abordar estas deficiencias, sino desconvocar la huelga cuanto antes. "Como la intención del Ministerio y del ministro no era solucionar todos estos problemas, sino la de desconvocar la huelga, tenía que evitar que hubiese testigos incómodos en esas negociaciones", ha concluido, justificando así, a su entender, la exclusión de los sindicatos minoritarios de las conversaciones.