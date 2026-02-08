Resultados de las elecciones en Aragón 2026: así queda el nuevo Parlamento

Esta noche han tenido lugar las elecciones autonómicas en Aragón, una cita clave en la que ya se ha comenzado a definir el nuevo equilibrio político en la comunidad y la composición de las Cortes de Aragón para la próxima legislatura.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real: el reparto total de escaños, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio conforme se van actualizando los datos de forma automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de cómo queda la representación parlamentaria en Aragón, cuál es la fuerza más votada en estas elecciones autonómicas y qué mayorías se perfilan para la formación de Gobierno.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 0,01% Actualizado a las: 20:05 Aragón DATOS PACTOS Partido % Votos PP 57,14 72 PSOE 12,69 16 VOX 15,87 20 CHA 2,38 3 EXISTE 3,96 5 IU- MOVIMIENTO SUMAR 1,58 2 PAR 1,58 2 SALF 0,79 1 PACMA 0,79 1 PODEMOS -AV 0,79 1 PCTE 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 COALICIÓN ARAGONESA 0 0 ETXSBC 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 78,26% +9.4 % Votos contabilizados: 126 0,01% Abstenciones: 35 21,73% Votos en blanco: 3 2,38% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Aragón 2026

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones de Aragón en 2023

Las elecciones autonómicas de 2023 en Aragón dejaron un escenario muy ajustado y fragmentado en las Cortes, sin una mayoría clara para gobernar en solitario. El PP fue la fuerza más votada (consiguió 28 escaños), seguido muy de cerca por el PSOE (que bajó hasta los 23), lo que abrió un periodo de negociaciones marcado por la necesidad de acuerdos entre partidos.

Vox logró -con 7 escños- consolidar su presencia parlamentaria, mientras que las formaciones de izquierda y los partidos de ámbito autonómico mantuvieron una representación clave para inclinar la balanza en la investidura y la aprobación de leyes fundamentales.

Estos resultados sirven como referencia para entender la evolución del voto en Aragón y el contexto político que ha desembocado en la convocatoria de estas elecciones autonómicas de 2026.