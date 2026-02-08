Elecciones en Aragón, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...
Sigue el minuto a minuto de las elecciones en Aragón de este 8 de febrero de 2026. Participación, resultados, etc. Todo sobre los comicios autonómicos aragoneses.
Cómo saber dónde votar en las elecciones en Aragón 2026
Las diferencias entre los votos en blanco y las abstenciones en las elecciones en Aragón
En directoActualizado a las
Pilar Alegría: contra las encuestas y los peores pronósticos
Pilar Alegría afronta este domingo el reto de encabezar la candidatura del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón tras una carrera política desarrollada entre Zaragoza y Madrid, marcada por la gestión educativa y la responsabilidad institucional.
Exministra de Educación y actual líder de los socialistas aragoneses, su perfil combina experiencia en el Ejecutivo central, conocimiento del territorio y una trayectoria vinculada al partido desde hace casi dos décadas.
- Lee el perfil completo de Pilar Alegría: Pilar Alegría, candidata del PSOE en las elecciones de Aragón: contra las encuestas y los peores pronósticos
Pilar Alegría vs. Jorge Azcón, segunda parte
No es la primera vez que el candidato popular y la candidata socialista se ven las caras en una carrera electoral. Ya se enfrentaron en 2019 por la alcaldía de Zaragoza, por lo que se conocen bien. En aquella ocasión, Pilar Alegría se llevó la victoria con un 27,7% de los votos y 10 concejales. Por su parte, Azcón se quedó con el 21,7% del electorado y ocho escaños.
Sin embargo, la candidata socialista no pudo gobernar porque Ciudadanos se alió con el PP gracias a un pacto estatal. Aun así, Alegría siguió vinculada a Aragón y enfrentada a Azcón porque Pedro Sánchez la nombró Delegada del Gobierno en Aragón.
Sin bien, poco duró esa batalla, ya que en julio de 2021, la candidata socialista dio el salto a la política nacional. Sánchez la nombró Ministra de Educación y luego ejerció de portavoz del Gobierno hasta que presentó su candidatura para la Presidencia de Aragón.
Abren los colegios electorales en Aragón
Más de un millón de aragoneses (1.036.325) están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 09:00 horas, para que se elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón. Estos son los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de Aragón.
El Gobierno de Aragón tiene previsto comparecer a las 10:00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales.
Más tarde, se informará sobre el porcentaje de participación a tres horas diferentes:
- 11:15 horas.
- 14:15 horas.
- 18:15 horas.
Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo.
Qué significan los votos en blanco y los votos nulos
En unas elecciones, los votos en blanco y los votos nulos representan dos situaciones distintas:
- Votos en blanco: se trata de votos en el que el elector deposita su papeleta sin marcar ninguna opción. Es decir, el votante acude a votar, pero decide no elegir ninguna opción entre las disponibles. Estos votos se cuentan como válidos y se suman al total de votos emitidos. Esta opción beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios, puesto a que al incluir los votos en blanco, una candidatura necesita más votos para lograr un escaño, según la Ley D´Hont, el sistema electoral actual que utilizamos en España.
- Votos nulos: son aquellos en los que la papeleta es incorrectamente marcada o contiene elementos que invalidan el voto. Esto podría deberse a diversas razones, como marcar más de una opción en una elección donde solo se puede elegir una, escribir mensajes o dibujos en la papeleta, o cualquier otra acción que haga que el voto no sea válido. Los votos nulos no se cuentan dentro de los votos válidos y, por lo tanto, no se suman al total de votos emitidos
Así es el sistema electoral en Aragón
La ciudadanía aragonesa elige a los diputados y diputadas de las Cortes de Aragón, es decir, el parlamento autonómico. Y estas Cortes son las que eligen al presidente o presidenta de Aragón, que después forma el Gobierno autonómico.
¿Cómo se reparten los escaños?
En España existen las circunscripciones electorales, que no son más que divisiones geográficas o territoriales utilizadas en los procesos electorales para agrupar votantes, asignar escaños y organizar la representación política. Funcionan como demarcaciones para la elección de candidatos, ya sea en sistemas uninominales (uno) o plurinominales (varios), siendo claves para la distribución proporcional de representantes.
Aragón se divide en tres circunscripciones electorales, que coinciden con sus provincias:
- Zaragoza: 35 diputados
- Huesca: 18 diputados
- Teruel: 14 diputados
Este reparto busca equilibrar población y territorio, dando más peso relativo a las provincias menos pobladas.
Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar
Gracias a la tarjeta censal, la mayor parte de la gente tendrá claro dónde votar, puesto que en ella se especifica el colegio electoral al que acudir y la mesa electoral correspondiente. Pero si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal o si te ha llegado, pero no la encuentras. Hay dos maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones de este domingo, 8 de febrero:
- Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo y te indicarán el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.
- A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:
- Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Censo electoral’.
¿Y puedo votar con el carnet de conducir?
A pesar de ser un día elegido para que sea cómodo, puede suceder que olvides la documentación necesaria para ejercer nuestro derecho al voto. Si te encuentras en la situación de llegar al colegio electoral y darte cuenta de que no tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero si tienes el carnet de conducir no debes preocuparte, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente.
Eso sí, siempre y cuando presentes el documento original y no una fotocopia. De la misma manera, si en tu dispositivo móvil cuentas con la app de miDGT, en el que se encuentra el carnet de conducir digital, podrás ejercer sin problemas tu identificarte en la mesa electoral y ejercer tu voto sin necesidad de llevar el documento físico. De la misma manera, el pasaporte también es una alternativa válida para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto.
¿Se puede votar con el DNI caducado en las elecciones en Aragón? Lo qué debes saber
Si llegas al colegio electoral y te das cuenta de que tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones personas mayores llevan encima una copia del DNI, en vez del original. Por lo que es importante que sus amigos y familiares les recuerden que deben ir a votar con el DNI original.
Apertura de colegios electorales
Según los patrones habituales, las mejores horas para ir a votar son:
- A primera hora (9:00–10:00): suele ser un momento muy fluido: el colegio acaba de abrir y aún no se han formado colas.
- A media mañana (11:30–13:00): otra franja bastante cómoda, cuando ya ha pasado el pico inicial y antes de la hora de comer.
- Media tarde (16:30–18:00): normalmente baja la afluencia tras la comida y antes del último empujón del día.
Por contra, algunas horas que es preferible evitar son de 14:00 a 16:00, puesto que muchas personas votan antes o después de comer; y de 19:00 a 20:00, ya que es la franja con más colas, porque mucha gente lo deja para el final.
Cómo saber dónde votar
Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en estas elecciones:
- La tarjeta censal: la envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector y en ella aparece tu nombre y dirección, el lugar donde tienes que votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrás votar.
- Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo, indicando el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.
- A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:
- Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Sede electrónica’.
- Una vez dentro de la Sede electrónica, verás diferentes opciones. Debes fijarte en las opciones de Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026 y clicar en Consulta de mesas y locales electorales.
- Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.
Programa especial en Onda Cero, con Carlos Alsina
Carlos Alsina conducirá en Onda Cero el programa especial ‘Elecciones Aragón 2026’, donde se hará un exhaustivo seguimiento a los comicios autonómicos.
A las 20.00 h, Alsina ofrecerá a los oyentes el cierre de los colegios electorales y los resultados de los sondeos a pie de urna que publiquen los diferentes medios de comunicación. Y, a partir de las 21.00 h, el director de ‘Más de uno’ ofrecerá en directo el escrutinio del voto.
Para analizar los resultados y los diferentes escenarios que se abrirán como consecuencia de ellos, Carlos Alsina contará con la colaboración de los analistas políticos Ignacio Varela, Marta García Aller, Rubén Amón, Rafa Latorre, Ainhoa Martínez, Sergio del Molino, Julián Cabrera y Luis Puyuelo
Arranca la jornada electoral en Aragón
Este domingo 8 de cerebro, los aragoneses y aragonesas acuden a las urnas para elegir cómo quedarán las Cortes de Aragón para los próximos cuatro años.
Recordamos, eso sí, que la convocatoria ha llegado de forma precipitada, después de que el presidente de la región, Jorge Azcón, no encontrase los apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026.
Así las cosas, puedes seguir en Onda Cero, las elecciones de Aragón, en directo. Las últimas noticias, todo lo qué pasa minuto a minuto, reacciones de los candidatos, resultados y mucho más.