Elecciones en Aragón, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...

Pilar Alegría vs. Jorge Azcón, segunda parte

No es la primera vez que el candidato popular y la candidata socialista se ven las caras en una carrera electoral. Ya se enfrentaron en 2019 por la alcaldía de Zaragoza, por lo que se conocen bien. En aquella ocasión, Pilar Alegría se llevó la victoria con un 27,7% de los votos y 10 concejales. Por su parte, Azcón se quedó con el 21,7% del electorado y ocho escaños.

Sin embargo, la candidata socialista no pudo gobernar porque Ciudadanos se alió con el PP gracias a un pacto estatal. Aun así, Alegría siguió vinculada a Aragón y enfrentada a Azcón porque Pedro Sánchez la nombró Delegada del Gobierno en Aragón.

Sin bien, poco duró esa batalla, ya que en julio de 2021, la candidata socialista dio el salto a la política nacional. Sánchez la nombró Ministra de Educación y luego ejerció de portavoz del Gobierno hasta que presentó su candidatura para la Presidencia de Aragón.