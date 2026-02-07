Alerta máxima en Córdoba por la borrasca Marta y con la vista puesta en el caudal del Guadalquivir: "El nivel de desbordamiento roza ya los 6 metros"

El temporal sigue sin dar tregua en el sur de España. Después de la borrasca Leonardo, llega el turno de Marta, que ha puesto en aviso a toda la comunidad por las intensas lluvias. Este sábado, la alerta máxima está en Córdoba y cómo pueda afectar este nuevo temporal al caudal del Guadalquivir, que ya se encuentra muy crecido y va aumentando por momentos.

La periodista de Onda Cero, Anabel Cámara, explica que la noche ha sido "relativamente tranquila porque no ha llovido nada", lo que ha permitido al río estabilizarse mínimamente. No obstante, el Guadalquivir "estuvo subiendo durante toda la tarde porque la tierra ya no chupa más agua. Al contrario, la va drenando al río y a los pantanos".

"La lluvia ya no va a drenarse al suelo, sino que va directa a ríos y arroyos"

"El nivel de desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se sitúa en los 2,5 metros sobre el nivel de las aguas bajas. Y ayer rozaba los 6 metros", asegura. A pesar de que durante la noche ha ido bajando ese nivel hasta los 5,5 metros, el peligro no ha pasado porque al no absorber la tierra más agua, esta se filtra a los ríos, que continúan subiendo.

El problema de la borrasca Marta no son las lluvias persistentes, como las que se han producido estas semanas de atrás, sino la "intensidad de la lluvia" porque se espera que lleguen a caer entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo: "Tenemos aviso naranja entre las 12:00 horas y las 18:00 horas […]. Esa lluvia ya no va a drenarse al suelo, sino que va directa a ríos y arroyos".

Hasta el miércoles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó ayer a los medios de comunicación que hasta el miércoles no habría posibilidad de que parase de llover. Por ello, Anabel Cámara explica que según las previsiones de los expertos, "lo peor vendrá entre este fin de semana y la semana que viene".

"De hecho, los cordobeses veíamos con preocupación y nos dábamos cuenta del peligro real cuando cerraron al paso el Puente Romano de Córdoba", asegura.