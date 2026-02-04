Mariano Barbacid, sobre la financiación para la terapia del cáncer de páncreas: "No podemos comparar, cada uno gana lo que se merece"

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, el periodista Rafa Latorre conversó en La Brújula con el doctor Mariano Barbacid en La Brújula sobre un hallazgo prometedor que podría transformar el tratamiento del cáncer de páncreas, una de las enfermedades oncológicas más letales. El científico, presidente de honor de Cris contra el Cáncer, explicó el funcionamiento de una terapia experimental que ha logrado eliminar por completo los tumores en ratones y apuntó que, con los recursos necesarios, los ensayos en humanos podrían iniciarse en tres años.

Un avance sin precedentes

Barbacid no duda en señalar la magnitud del hallazgo: "No se había conseguido hasta ahora la regresión completa del cáncer de páncreas en modelos animales". La clave, explica, está en una combinación de tres fármacos: uno de ellos —de próxima aprobación por la FDA— se utiliza como "infantería", mientras que los otros dos tienen el papel de "caballería y artillería", en un símil que el propio investigador reconoce como "un poco burdo, pero eficaz para entenderlo".

La terapia, probada en ratones con tumores que imitan al adenocarcinoma ductal de páncreas —la forma más agresiva de esta enfermedad—, logró eliminar totalmente los tumores y evitar su reaparición. Sin embargo, Barbacid enfatiza que "la importancia de este salto lo sabremos el día que pueda aplicarse a los pacientes".

El reto de llegar al ser humano

El científico confía en poder iniciar las pruebas clínicas "en dos o tres años", siempre que el proyecto logre la financiación necesaria. Según detalla, el coste total asciende a unos 30 millones de euros, una cifra que considera asumible si se compara con los presupuestos estatales.

El proyecto, impulsado por la Fundación Cris contra el Cáncer, ya ha recibido más de un millón de euros gracias a donaciones ciudadanas mediante Bizum al número 07666. "Cada aportación cuenta, incluso cinco euros ayudan a acercar la cura", señala el investigador, que anima a apoyar económicamente la investigación.

El siguiente paso será adaptar los fármacos para reducir su toxicidad y hacerlo aptos para uso humano. "Esto es química médica pura, no lo hace una máquina ni una inteligencia artificial", recalca Barbacid, subrayando la necesidad de contratar más personal científico para acelerar el desarrollo.

"España ya no necesita ir a tratarse a Estados Unidos"

Durante la conversación con Rafa Latorre, Barbacid reivindicó también el alto nivel de la ciencia y la medicina españolas: "Hoy en día hay grandísimos oncólogos en España y tratarán a los pacientes igual o mejor que en Estados Unidos. Y además, gratis".

El investigador, que pasó 24 años trabajando en Estados Unidos, destaca el progreso de las últimas décadas: cuando comenzó su carrera, "no se tenía la menor idea de cómo se producía el cáncer". Hoy, las bases moleculares son bien conocidas y se abren nuevas vías con terapias génicas, tratamientos personalizados o las células CAR-T.

La importancia de la prevención

Barbacid recordó la relevancia de la prevención en la lucha contra el cáncer. "Hay una prevención primaria —por ejemplo, no fumar— y una secundaria, que es la detección temprana". En el caso del páncreas, sin embargo, la dificultad aumenta: "Desgraciadamente, cuando da señales ya es demasiado tarde; menos del 20% de los tumores son operables".

También subrayó la necesidad de contar con muestras tumorales metastásicas para continuar la investigación: "Pedimos a cirujanos y patólogos que nos ayuden. Esas muestras son esenciales para avanzar".

"La quimio ya es cosa del siglo pasado"

Para Barbacid, el horizonte es esperanzador: "Hoy contamos con inmunoterapia, terapias personalizadas y tratamientos avanzados. Dentro de poco la quimioterapia será historia, un recurso del siglo pasado que quedará solo para los casos en que todo lo demás falle".

Con su habitual rigor y serenidad, el investigador español cerró la entrevista con una nota de optimismo: "Estamos avanzando mucho. No hay vuelta atrás".