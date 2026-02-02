Rafa Latorre, sobre el futuro de Óscar Puente por la crisis de Rodalies: "Su destino dependerá del aguante que tenga Illa"

Habría lo cotidiano de lo normal. Lo normal sería que los trenes llegasen a su hora y que uno despertara con la certidumbre, sino la certeza, de que el tren en el que sube le conducirá en un tiempo prudencial a su trabajo.

Esa normalidad ha quedado suspendida en Cataluña y lo cotidiano este caos de cortes, incidencias y transporte alternativo en la mayoría de líneas. Es cotidiano desde hace 12 días. Y esto compromete muy seriamente a la Generalitat de Salvador Illa, que prometió que esta semana regresaría la normalidad y la normalidad no tiene aún ni una fecha prevista para regresar.

ADIF trabaja ahora en 31 puntos negros que impiden garantizar un servicio normal. Los trabajos de Adif están centrados en determinados tramos de las líneas R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1. Así que casi lo mejor que le puede pasar a un usuario que mañana por la mañana se dirija a coger un cercanía en el collar periférico de Barcelona es que lo envíen en autobús.

Pero esto ya interpela no a Óscar Puente sino a Salvador Illa, y de hecho el destino de Puente dependerá del aguante que tenga Illa, al que el sábado le van a sonrojar en la calle con una manifestación de gente harta.

Eso en cuanto a las Rodalíes… y en cuanto a la Alta Velocidad…

Bueno, empieza a ser cuestionable el concepto de Alta Velocidad. Porque los trenes, a partir del accidente de Adamuz han ido ralentizando su marcha y en algunas líneas tardan hoy el doble, como por ejemplo la línea Madrid-Barcelona. Adif pide a Renfe, Iryo y Ouigo que retiren sus servicios de última hora en la Madrid-Barcelona para dar más tiempo a sus revisiones.

La operadora pública retira tres AVE ante la necesidad de mayor margen para revisar cada jornada las crecientes incidencias en la vía comunicadas por los maquinistas. Lo cual cuestiona otra de las versiones del locuaz Óscar Puente. Aquella que decía que no había nada que reprocharse por el mantenimiento de la infraestructura.

Es un escándalo, pero lo verdaderamente escandaloso llega de Bruselas. Bruselas avisó ya en 2023 de que la línea de AVE Madrid-Sevilla estaba "obsoleta" y dio a España 111 millones para su renovación. El PP ha trasladado una pregunta a la Comisión para "exigir explicaciones sobre la concesión y el uso de fondos europeos destinados a la modernización.

Feijóo en la comisión de investigación de la dana

Era una cita pensada para acorralar a Feijóo, atizar sus contradicciones y servir como acto de campaña en la recta final de las elecciones en Aragón. Pero casi ha servido para todo lo contrario. Porque en la comisión parlamentaria ha comparecido un Feijóo al ataque que ha repartido casi para todos los grupos pero el que se ha llevado lo peor ha sido Gabriel Rufián. Claro, Carlos Mazón ya ha dimitido, Feijóo no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de la DANA, la juez de Catarroja ha expuesto hasta sus mensajes de móvil y ha salido muy bien parado del examen íntimo.

Claro, en estas circunstancias, tenía su defensa fácil mientras que los interrogadores exhibían algunos flancos muy descubiertos.

Por ejemplo este Rufián que se ha mostrado muy servil con el Gobierno tras la tragedia de Adamuz y el caos ferroviario, incluido el de Rodalíes, y que sin embargo utiliza muy a la ligera palabras como homicida o psicópata para retratar a Mazón.

Feijóo decía que era como un ensayo de su primera sesión de control como presidente del Gobierno, desde luego ha empleado un registro poco frecuente en él.

Y también se ha empleado con Oskar Matute, que desde la portavocía de Bildu le ha querido hablar de empatía con las víctimas, lo cual no deja de ser un sarcasmo muy atrevido.

El vínculo entre Cerdán y Leire Díez

Hoy en sede judicial tanto Santos Cerdán como Antonio Hernando le han querido quitar hierro a sus reuniones con la fontanera Leire Díez. Vamos a empezar por Cerdán. Ha confirmado que se reunió dos veces Leire Díezy que esta mujer tenía información sobre audios de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También le ha dicho al juez que ha hablado con ella tras salir de prisión. Que le llamó para darle su apoyo.