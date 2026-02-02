De Top Gun al ICE: la campaña visual que promete el reclutamiento militar en EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presencia del ICE desde que comenzó este 2026. El resultado se salda con dos fallecidos, Alex Pretti y Renée Good, y más de 70.000 detenidos en apenas un mes, lo que ha provocado la reacción de los americanos de a pie.

En frente del "odio" generado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se encuentra su agresiva publicidad para promover el reclutamiento masivo. "Atrapar a lo peor de lo peor: traficantes de droga, pandilleros, depredadores...", se describía en uno de los mensajes televisivos. Incluso lanzaron en Navidades un vídeo generado por inteligencia artificial (IA) en el que Papá Noel hacía de agente migratorio. En el anuncio, el "entrañable" personaje aparece con chaleco antibalas, armas y el logotipo del ICE en el pecho, mientras lanza un mensaje dirigido a migrantes indocumentados para que abandonen el país de manera voluntaria.

La publicidad del ICE presenta a sus agentes como defensores del orden y la nación, en una puesta en escena que recuerda deliberadamente al lenguaje cinematográfico del cine bélico y de acción. Una estrategia que, como analiza Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola en La rosa de los vientos, de Onda Cero, junto al periodista Fernando Rueda, recuerda mucho a películas financiadas por el Pentágono, como es el caso de Top Gun.

Top Gun: cómo una película disparó el reclutamiento de la Marina en un 400%

Fotograma de Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. | Getty Images

El potencial del cine y la publicidad para el reclutamiento militar se remonta al siglo XX, con una película como principal protagonista: Top Gun. Un joven Tom Cruise es enviado a una prestigiosa escuela aérea, famosa por formar a los mejores pilotos de combate del país. Durante el programa, se recordó el impacto directo que tuvo Top Gun en el aumento de alistamientos en Estados Unidos.

"Los índices de reclutamiento en la Marina aumentaron un 400 % después de la película", explicaba Fernando Rueda, subrayando que la cesión de bases, aviones e instalaciones por parte del Pentágono no era casual, sino parte de un acuerdo implícito para transmitir "una imagen heroica de la película y de los pilotos".

Silvia Casasola añade que está demasiado normalizada la presencia del Pentágono o los Servicios Secretos de Estados Unidos en el cine pues "es una herramienta estupenda para intentar inculcar tus ideales". "Yo recuerdo incluso que hasta Franco se metió en el mundo del cine y estuvo pendiente de un guion", añade.

Según se explicó en el programa, el Pentágono cuenta con equipos dedicados exclusivamente a revisar guiones y negociar contenidos. El objetivo es claro: garantizar que las fuerzas armadas y de seguridad aparezcan asociadas a valores positivos.

Estrategia del ICE

La campaña del ICE parece inspirarse en ese mismo esquema. En lugar de mostrar la dureza de las redadas o la polémica política que rodea a la agencia, los materiales promocionales priorizan imágenes de patriotismo, tecnología avanzada y misiones presentadas como necesarias y justas. Una construcción simbólica que, como señalaban en La rosa de los vientos, acaba calando en el imaginario colectivo. "Lo que aparece en el mundo del cine se clava dentro de la conciencia de sociedades enteras", cuenta Bruno Cardeñosa.

Los llamativos anuncios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dependen directamente del aumento presupuestario del cuerpo, que otorga a las arcas de la agencia de migración más de 100.000 millones de dólares, donde antes disponía "únicamente" de 8.000 millones. La campaña publicitaria ha sido clave para captar a la mayor cantidad de interesados posibles.

Otros ejemplos de filmes que han sido apoyados por los servicios de inteligencia pueden ser Platoon (en español, Pelotón), Black Hack Down o incluso Doctor Zhivago, que se centra en desprestigiar a los rusos durante la Guerra Fría. "Rusia lo intentaba, pero no tenía Hollywood. Si en esa época no tenías el cine, no tenías nada", sentencia Rueda.