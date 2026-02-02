Irene Montero defiende el "reemplazo de fachas" por gente "china, negra o marrona"

La eurodiputada, secretaria de política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha protagonizado uno de los momentos más comentados en redes sociales este fin de semana por su vehemente defensa de la "teoría del reemplazo" durante un mitin en Zaragoza.

En plena campaña por las elecciones en Aragón, Montero pidió a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solos con tanto facha" y abogó por aplicar una "teoría del reemplazo" con la que podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante, y trabajadora".

La eurodiputada insistió en que "claro que quiero que haya reemplazo de fachas y racistas y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra o marrona".

Elon Musk tacha esta idea de "absolutamente despreciable"

Estas palabras de la que fuera ministra de Igualdad provocó la reacción de Elon Musk, quién criticó que esta idea aboga por el genocidio y que es "absolutamente despreciable".

Así lo expreso el magnate americano, en una respuesta en X (plataforma de la que es dueño) al comentario de la activista holandesa Eva Vlaardingerbroek, en la que ésta última reprochaba a Montero estar traicionando a "su propia gente" así como a "sus propios hijos", después de sus declaraciones de este sábado defendiendo la "teoría del reemplazo".

"Esta mujer, que aboga por el reemplazo de la gente blanca, está casada con un hombre blanco y tiene tres hijos blancos", criticaba la activista holandesa.

Montero contesta a Musk: "La gente decente" debe reemplazarle para que deje de violar y matar"

Tras este comentario de Musk, la líder de Podemos ha respondido también en X al magnate multimillonario que "la gente decente" debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

"¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?", ha preguntado Montero a Mus', para después asegurar que "la gente decente" -que, a su juicio, constituye "la mayoría de la humanidad"- debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

Qué es la teoría del reemplazo

La teoría del reemplazo a la que hace referencia Irene Montero es el llamado 'gran reemplazo', una teoría conspirativa de la extrema derecha según la cual la población blanca cristiana europea en general está siendo reemplazada por pueblos no europeos, como árabes, norteafricanos o subsaharianos.