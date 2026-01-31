Un hombre asesina a su madre a puñaladas y deja a su padre gravemente herido en Algeciras (Cádiz)

La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en Algeciras (Cádiz) en el que una mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo de 45 años.

Según han confirmado fuentes judiciales a Onda Cero, la mujer ha fallecido tras recibir 20 puñaladas, todas ellas alrededor del cuello y la cabeza.

Los hechos se produjeron este viernes por la noche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad.

El padre se encuentra herido

Además de la víctima mortal, el marido de la mujer resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave, aunque en principio su vida no corre peligro.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente.

Antecedentes por drogas y problemas de salud mental

Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo de 45 años de la pareja, que se dio a la fuga en el coche de su progenitor y presenta antecedentes por consumo de droga y también problemas de salud mental.

Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor, que esperan se produzca en las próximas horas.

El juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad algecireña ya se ha hecho cargo de las diligencias.