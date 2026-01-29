Qué ha pasado entre David Uclés y Arturo Pérez-Reverte: "Es una imperdonable descortesía"

"Debo ser honesto y fiel a los principios que defiendo. El 2 de febrero no estaré en Sevilla, en las jornadas de la Edición de Letras, y no porque el título -"¿La guerra que todos perdimos?"- no sea exacto ni justo", así comenzaba David Uclés un vídeo en su cuenta en Instagram el pasado domingo 25 de enero, en el que anunciaba que no asistiría a la XI Edición de Letras, organizada por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

El novelista jiennense argumentaba su ausencia del evento debido a la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. "No voy a ir porque dentro del plantel de invitados no solamente hay escritores, sino que también hay políticos y concretamente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre", señaló Uclés, que afirmó que Aznar es para él la persona "que más daño físico ha hecho al pueblo español", mientras que considera que Espinosa de los Monteros "ayudó a fundar un partido que atenta contra la libertad de expresión" y "defiende los antivalores" del escritor.

Qué ha pasado entre David Uclés y Pérez-Reverte

El anuncio de David Uclés siguió a un malestar de Arturo Pérez-Reverte que dejó plasmado en declaraciones posteriores, en las que aseguró que Uclés se estaba "construyendo un personaje", lamentó que nunca había habido ningún problema en ediciones anteriores de Letras y vio como una "imperdonable descortesía" la actitud del ubetense.

En un comunicado en su propia cuenta de Twitter, Pérez-Reverte incluso calificó de "lastimero" e "infantil" el tono empleado por David Uclés en el vídeo en el que anunciaba que no iría al evento en Sevilla. "David Uclés (cuya asistencia estaba confirmada por él mismo), que conocía perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas, anunció en un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia, su renuncia a participar", señaló el escritor.

Además, Pérez-Reverte deja entrever que su "sorprendente" anuncio es "como si estuviera concertado de antemano" y fue el punto de inflexión para "una serie de intensas presiones personales" desde Podemos "y sus medios políticos afines de extrema izquierda", en lo que ve como una "desagradable campaña".

Toda la polémica generada a raíz del anuncio de David Uclés acabó con la suspensión del evento en Sevilla, aunque la guerra entre el propio Uclés y Arturo Pérez-Reverte continuó con descalificaciones entre uno y otro.

La última ha sido la respuesta de Uclés, de nuevo en Instagram, a Pérez-Reverte. El escritor jiennense aseguró que, pese a que no bebe alcohol, fue a tomar "un vino para brindar" por la cancelación de las jornadas en Sevilla. "Hemos sido muchos los que, al ver que habíamos sido manipulados, nos hemos bajado de los actos", señala en Instagram.

"Para mí, es una victoria y una reparación. Victoria porque parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean fascismo y franquismo, por mucho poder que tenga el organizador", sigue el mensaje de Uclés, que dice que ha sido "vejado" por "una multitud de amigos de Reverte", así como "descalificado" por el novelista: "Un sábado me alababa públicamente y al día siguiente me defenestraba. No han jugado limpio".

Así, Uclés cree que los organizadores han "mentido públicamente", ya que los participantes no conocían la nómina de invitados, reconoce que Jesús Vigorra le pidió perdón por este punto, y asegura que el título de las jornadas "nunca llevó signos de interrogación", algo que el propio Pérez-Reverte achacó a un "fallo de maquetación".

Por último, dejó otro mensaje hacia Pérez-Reverte. "También se atrevió Reverte a decir que mis lectores deberían reconsiderar si merece la pena seguir leyéndome. ¡Qué declaración tan osada y miserable! Y todo esto por decir el pasado sábado, de forma educada y sin menospreciar a ningún organizador, que estaba incómodo y no quería acudir", zanja en su última respuesta.