José Fernández, de 104 años: "Yo tengo una tensión como no la tiene nadie"

José Fernández es uno de los hombres más longevos de España. El pasado viernes 16 de enero cumplió la friolera de 104 años, aunque él reconoce que se siente "como un chaval". Lo más destacable no es la edad que cumple, que también, si no que claramente no la aparenta. Su agilidad física y mental dejan a uno ojiplático, especialmente al verle bailar, cantar o caminar. "Yo vengo de otra galaxia", justifica.

Nacido en 1922, don José ha vivido la Guerra del Rif, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial e incluso la pandemia del Covid-19. "Lo que hay ahora, antes no existía. Llamabas al médico y venía o no venía. Eso lo he vivido yo", explica don José, bromeando con que lo más importante en la vida es "no morirse", además de "ser buena persona, hacer lo que nos mandan y ganar algo más que lo que nos daban antes". Asegura que no tiene un secreto para mantenerse tan bien, aunque se jacta de que tiene la tensión "como no la tiene nadie".

Lo más importante en la vida es no morirse

Al preguntarle por vicio alguno, responde que ni fumar ni beber, pero que sí le gusta mucho el fútbol. "Me gusta mucho 'Mini'", refiriéndose al extremo brasileño Vinicius, al que asegura que "le pegan cada paliza" que prefiere cómo juegan las mujeres. "Las chicas, para mí, juegan mejor que los tíos, porque no emplean lo brutos que son", explica don José.

También se acuerda del empleo que desarrolló durante años. "Yo he sido pastelero, pero de los que lo hacen, no de los que se lo comen", cuenta. "Hombre, alguna vez me los comía también un poquito ¿no?", añade en tono jocoso.

Edad física y mental de 75

Con 95 años realizó una prueba física conocida como Sit-to-Stand Test, que consiste en sentarse y levantarse como indicador de longevidad. Los resultados sorprendieron a los médicos, pues lo superó sin apoyarse en ningún momento, de manera repetida en menos de 30 segundos y demostrando un equilibrio y flexibilidad perfectos.

Hablando con él, confiesa que lo único que le falla un poco es el oído y la vista, pero no suponen un impedimento para seguir seguir sintiéndose "joven".

José Fernández Hernández haciendo uno de sus ejercicios físicos | Onda Cero

Otro de los indicadores que más sorprenden de José Fernández es que, con 104 años, "mantiene una reserva cognitiva de una persona de una edad mucho menor", explica Luis Sánchez Serrano, psicólogo del centro Ballesol Latina, que describe que "a nivel de memoria autobiográfica la tiene plenamente conservada, sobre todo lo que son eventos de su niñez".

Don José recuerda con detalle su juventud, especialmente cuando ve una foto suya de 1943, con 21 años. "Dicen que parezco de cine, pero hombre no lo sé", nos revela. También se acuerda de su mujer, que, nos cuenta, falleció hace 10 años. "Este soy yo y esta es mi mujer, en el día de nuestra boda. Tuvimos dos hijas y mis dos hijas tuvieron dos hijas cada una", explica, añadiendo que van a verle todas las semanas y le llaman varias veces al día.

Al ver un dibujo de su madre, no puede evitar las lágrimas. "Dentro de poco llegaré por allí, porque ya... ya no doy ya más", sentencia humildemente, algo que de momento, no parece que vaya a ocurrir pronto. El equipo de fisioterapia del centro Ballesol Latina explica que "físicamente está más cerca de llegar a los 110 años porque sus capacidades funcionales son envidiables, ya que hace pedales, poleas, escaleras con rampa".

Cerca del récord

Don José, con una de las cuidadoras del centro Ballesol Latina | Onda Cero

En la actualidad sólo el 17,8% de las personas centenarias son hombres. Actualmente, la persona con más edad en España es la leonesa Teresa Fernández Casado, de 112 años. El cuarto en el "ranking" es Jesús Redondo Bermejo, considerado el hombre más longevo de España con 110 años. José Fernández Hernández disfruta de sus 104 años asegurando que le gustaría "tener muchísimos menos años", pero revela que "los años no los puedo detener, se deslizan todos... ¡a todo el mundo eh, no solo a uno!"