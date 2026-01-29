Por qué Pedro Sánchez no va al funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva

Esta tarde se celebra en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 45 personas y más de un centenar resultaron heridas.

La misa, que se celebrará a las 18:00, estará oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, contará con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tampoco acudirá el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien comparece en el Senado para informar sobre el trágico accidente. La representación del Gobierno se limitará a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas.

También ha confirmado su presencia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Por qué no acude Sánchez

El Gobierno y la Junta pretendían celebrar un funeral de Estado en Huelva, lugar de procedencia de 27 de las 45 víctimas mortales de los descarrilamientos de ambos trenes, el próximo sábado 31 de enero, pero acordaron cancelarlo sine die argumentando que la mayoría de las víctimas no podría acudir y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.

El caso es que algunas víctimas han mostrado su malestar con el Ejecutivo al que consideran responsable de la tragedia y otras critican la desatención a los heridos y afectados por parte de las administraciones.

Desde Moncloa no han explicado las razones por las que el presidente del Gobierno no acudirá y señalan que el Gobierno está representado con la asistencia de la vicepresidenta Montero y los ministros Torres y Planas. Tampoco hay otro acto que le impida a Sánchez acudir puesto que no consta en su agenda oficial ningún compromiso.