Pilar Eyre señala el "gran error" de Julio Iglesias al filtrar los mensajes de las chicas a "espaldas de su abogado": "Estoy segura..."

Pilar Eyre cuenta en 'Julia en la onda' cómo ha encajado la noticia publicada por 'Eldiario.es' y 'Univisión' sobre las acusaciones de dos exempleadas contra Julio Iglesias y el posterior archivo de la causa por parte de la Fiscalía alegando "falta de competencias": "Lo viví con una gran decepción porque me daban mucha credibilidad tanto las personas que han hecho el reportaje, como el tipo de denuncia".

La periodista reconoce que siempre ha sido una "gran enamorada" de Julio Iglesias y que, además, el aspecto "vulnerable, indefenso y de timidez" que tenía en las distancias cortas le gustaba: "Probablemente, era un arma de seducción y conmigo le funcionó". Pero, asegura que, tras conocer las denuncias, le pasó como con las "películas de Woody Allen": "Me encantaba antes, pero cuando pasó lo que pasó con él, interpreté sus películas de otra manera y ya no me gustan tanto".

Pilar Eyre recuerda que, aunque la Fiscalía ha archivado la causa, no ha dicho en ningún momento que Julio Iglesias sea inocente, sólo que "como eran presuntos delitos cometidos en el extranjero y las víctimas eran extranjeras, ellos no eran competentes".

"Se están frotando las manos"

Asimismo, expresa su "rabia" al pensar en cómo se estarán "frotando las manos" todos aquellos que le han defendido "ciegamente" esta semana. Se muestra incrédula ante el post de Instagram que ha publicado Ana Obregón en el que instaba al cantante a ir "contra" aquellos que le habían "atacado". "Lo mismo Ramón Arcusa en varios programas", que dijo que ahora Julio Iglesias tenía que hacer "todo lo posible" para que "esta gente pague".

Sin embargo, la periodista opina que si Julio Iglesias decide optar por la venganza contra quienes han dado credibilidad a estas denuncias, se le puede volver en contra: "Estas chicas entonces sí que podrían ir como testigos a estos juicios y se reabriría, él tendría que venir a España y enfrentarse a los problemas de su hijo nacido fuera del matrimonio. No le va a compensar".

Pilar Eyre cree que, aunque se haya archivado la causa, "el daño reputacional no se va a borrar nunca". Al menos, en España, ya que en República Dominicana "él es Dios". De hecho, afirma que "las periodistas que han elaborado este reportaje en Univisión han sido despedidas. Por problemas económicos, pero fueron despedidas inmediatamente a la vez que se estaba publicando el reportaje o cuando se iba a publicar".

El gran error de Julio Iglesias

Para ella, Julio Iglesias ha cometido un "gran error" al filtrar los mensajes que las chicas le habían enviado posteriormente a los hechos que ellas narran como "prueba de que las chicas le adoraban". La periodista opina que el contenido de los mensajes la retrotrae a la España de hace 70 años, la de la "criada hablando con el señorito, la sumisión, la humildad [...]. No le han favorecido en absoluto porque ha dado los nombres y lo ha hecho a espaldas de su abogado".

"Ningún abogado le va a aconsejar que se defienda de esa manera", concluye.