En directo. Óscar Puente: "El compromiso del Gobierno para conocer la verdad sobre el accidente de Adamuz es total"

Misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz

La comparecencia de Puente se produce el mismo día en que se celebra una misa funeral en Huelva por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y al que asistirán los Reyes, así como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente.

Este funeral católico se celebrará a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

Al mismo tiempo, la Catedral de La Almudena de Madrid acogerá este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz, que fue solicitada al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.