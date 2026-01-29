En directo. Óscar Puente: "El compromiso del Gobierno para conocer la verdad sobre el accidente de Adamuz es total"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente comparece en el Senado para informar sobre el accidente ferroviario y de Gélida.
La indemnización por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que ha fijado el Gobierno
Óscar Puente anuncia ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida y responde a la polémica por la renovación de la vía: "Me produce sorpresa"
El Gobierno prevé que la línea de alta velocidad Madrid- Andalucía reabra en 10 días
En directoActualizado a las
Los análisis de los trenes que pasaron por Adamuz
"Se han analizado los trenes que pasaron por el lugar del accidente antes. En ninguno de ellos se ha detectado ninguna anomalía que exigiera ningún tipo de medida. También hemos revisado los bogies de los trenes que pasaron antes, en uno de ellos hemos detectado marcas similares a los del Iryo. Además, se ha visto una posible marca similar. Salvo en esos casos, ninguno de los trenes que ha pasado antes por el mismo lugar ha presentado otra evidencia".
Los desvíos sustituidos en Adamuz
"Entre los desvíos sustituidos están precisamente los de Adamuz. Se pusieron en marcha los nuevos en 2025. Era la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica".
El carril se sustituye de manera progresiva
"En los ensayos de 2020, se indica un cierto grado de deterioro que impulsa a realizar un programa en la línea. En cuanto al carril, la actuación está prevista como progresiva, no se ha optado por sustitución indiscriminada, sino por intervenir cuando los parámetros lo exigen, conforme a la normativa".
"La línea Madrid-Sevilla no está abandonada"
"La línea Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada. Ha estado sometida siempre a labores de mantenimiento y en los últimos años a una profunda renovación. Esta actuación se computa como inversión. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y sustituirla, sino sustituyendo aquellos elementos que así se consideran".
"Desde el primer momento se supo de los dos trenes"
"Contra lo que se ha dicho, desde los primeros instantes se fue consciente de dos trenes siniestrados y así se comunicó a los servicios de Emergencia".
Puente detalla las horas del accidente
El ministro ha explicado las horas del accidente en Adamuz, las mismas que ya se conocían tras la cronología que envió Moncloa y se hizo pública a los medios. "A pesar de lo que hemos oído, la realidad es que el corte de suministro eléctrico desde las 19:43 horas imposibilitaba la circulación. Ningún tren circulaba, no era posible".
"No tengo todas las respuestas"
"No tengo todas las respuestas. Se va rellenando con el tiempo, comparecí el mismo día del accidente y dije en ese momento lo que sabía. En ese momento, estábamos centrados en saber el alcance. Lo que sí quiero resaltar es el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo sucedido es total. Los afectados tienen el derecho de conocer la verdad y con ello restaurar la confianza de la ciudadanía en la red ferroviaria".
Agradecimiento a los servidores públicos
"La entrega de todos los servidores públicos ha sido ejemplar. Mi agradecimiento a todos los servicios, a los vecinos de Adamuz, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la lealtad de todas las instituciones. Es complicado ser más exhaustivos de lo que lo estamos haciendo".
Condolencias de Puente
"210 víctimas directas, 46 personas fallecidas. Ninguna cifra explica por sí solo lo ocurrido, detrás de cada cifra hay un nombre y una historia, una vida que no volverá a ser la misma. Ninguna medida ni ninguna decisión borrará el dolor ni las secuelas, pero nuestra obligación es comparecer, dar la cara, explicar con claridad qué hacemos y por qué lo hacemos".
Puente recuerda el accidente de Angrois
"Me produce estupor porque recordamos que en el accidente de Angrois, el presidente del Gobierno no consideró necesaria la comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado. Ni la ministra. Puesto que he escuchado hablar de las víctimas, si merecen o no la presencia del presidente. La pregunta es si los muertos del accidente de Angrois no merecían la comparecencia del presidente del Gobierno. Si no, llegaremos a la conclusión de que les interesa la ley del embudo".
Empieza la comparecencia de Óscar Puente
"Debo empezar subrayando que he contemplado este debate inicial sobre la presencia o no de Sánchez con cierto estupor. Parece razonable que quien debe dar explicaciones es el ministro, teniendo en cuenta que ya hay programada una comparecencia el día 11 de febrero. Parece que lo razonable que la comparecencia del presidente sea después del ministro y en la Cámara en la que todos los grupos están representados", comienza Puente.
Tono agrio al inicio de la sesión en el Senado
PP y PSOE siguen con las críticas al iniciar la sesión plenaria en el Senado. Los populares critican que Sánchez no haya acudido a dar "explicaciones", mientras que los socialistas creen que Óscar Puente es el adecuado para ofrecer una explicación sobre la investigación del accidente ferroviario en Adamuz.
Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español.
Feijóo ha hecho este anuncio en Espejo Público de Antena 3, donde ha resaltado la necesidad de crear esta comisión después de que el Gobierno haya mentido sobre el accidente, ha afirmado. La comisión ha dicho que se creará de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves en la Cámara Alta.
Misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz
La comparecencia de Puente se produce el mismo día en que se celebra una misa funeral en Huelva por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y al que asistirán los Reyes, así como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente.
Este funeral católico se celebrará a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.
Al mismo tiempo, la Catedral de La Almudena de Madrid acogerá este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz, que fue solicitada al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Cruce de palabras entre la CIAF y Puente
El ministro de Transportes se ha mostrado molesto por las apariciones públicas en medios de comunicación del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, debido a que originan un debate público sobre cuestiones que cree que no se deberían de tratar de esta forma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el ministro cuestionó las intervenciones de Barrón por plantear hipótesis en programas de televisión que todavía no han sido comprobadas en laboratorio.
"Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar", argumentó el ministro.
No habrá comparecencia de Sánchez
El PP registró el pasado lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sin embargo, el Gobierno decidió que fuera Puente quien acudiera a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento. Así, aunque el presidente aparezca en el orden del día, será el titular de Transportes el que dé cuenta del siniestro en el Senado.
La comparecencia de Óscar Puente este jueves 29 de enero
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a comparecer este jueves, 29 de enero, en el Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios.
La comparecencia de Puente en el Senado se produce después de que esta semana el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, haya señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas, es la rotura de una soldadura. "Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura", apuntó Barrón en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.