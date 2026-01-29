"La cobardía actual de la izquierda moderada", el comunicado completo de Pérez-Reverte sobre la cancelación del ciclo de letras en Sevilla

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra sorprendieron este miércoles con el aplazamiento del ciclo 'Letras en Sevilla' "hasta nueva fecha" tras lo que consideran "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos participantes".

El ciclo, que este año tenía el título '1936, ¿la guerra que todos perdimos?' y cuya celebración estaba prevista entre el 2 y el 5 de febrero, se trata de un programa de entrevistas y debates en el que iban a participar personalidades destacadas de la vida pública española de distintas ideologías. Entre los nombres confirmados estaba el ministro Félix Bolaños, la presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo, el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, el director de cine Alejandro Amenábar o el actor Juan Echanove, además de historiadores como Julián Casanova, Enrique Moradiellos o Juan Pablo Fusi.

Pero los nombres del expresidente del Gobierno José María Aznar y del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, fueron los que provocaron el inicio de la polémica. El escritor David Uclés, reconocido escritor ganador del premio Nadal 2026 y autor de la exitosa novela 'La península de las casas vacías', publicó el pasado domingo un vídeo en su cuenta de instagram en la que renunció a participar alegando "incompatibilidad intelectual" con la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros.

Uclés había confirmado su presencia para participar en una charla con el escritor Luis Mateo Díez, moderada por la periodista Marta García Aller, sobre la Guerra civil, juventud y literatura, pero quiso cancelarla por este motivo. La organización ha criticado las formas y el "tono lastimero e infantil que ofende a cualquier inteligencia" usado por el escritor para anular su asistencia.

Qué dice el comunicado de Reverte

El comunicado apunta a que el "sorprendente anuncio" de Uclés y las intensas presiones personales del partido Podemos y sus medios políticos afines, con llamadas a los intervinientes para que no asistieran, fueron provocando la anulación de otros participantes, como Antonio Maíllo o Carmen Calvo.

Lamenta que a la campaña se sumó el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cuya esposa, la fallecida Almudena Grandes, participó gustosamente en ciclos anteriores y resalta que, a pesar de la campaña, el ministro Bolaños y todos los historiados mantuvieron su compromiso.

Sin embargo, continúa el comunicado, han decidido cancelar ante los "previsibles incidentes" "con la tristeza que nos causa que de manera tan irracional se hagan imposibles debates necesarios".

Concluye lamentando "la cobardía actual de cierta izquierda moderada y el retroceso en términos democráticos y liberales de la izquierda radical española, su progresiva decadencia, su sectarismo, su mediocridad intelectual y la necesidad de mantener las heridas abiertas y la confrontación como único recurso político, son de una gravedad extrema. "

Lee el comunicado completo