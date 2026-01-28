David Uclés responde a la cancelación del ciclo de Pérez-Reverte: "No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar"

El escritor David Uclés ha celebrado la cancelación del ciclo Letras en Sevilla, organizado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que considera "una reparación y una victoria moral". Uclés, que días antes había anunciado que no participaría en las jornadas, atribuye el aplazamiento del evento hasta el otoño a la retirada de varios invitados que, como él, se sintieron "manipulados".

"No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar por lo que considero una reparación/victoria moral", arranca el mensaje publicado por el autor en redes sociales, en el que señala que las jornadas han sido canceladas porque "hemos sido muchos los que, al ver que habíamos sido manipulados, nos hemos bajado de los actos".

Para Uclés, la suspensión del ciclo supone una "victoria" porque, a su juicio, evidencia que "no estamos tan dormidos" y que existe voluntad de señalar "mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador". También habla de "reparación" personal tras lo que describe como una campaña de ataques y descalificaciones en su contra.

"Vejado por amigos de Reverte"

El escritor denuncia haber sido "vejado por una multitud de amigos de Reverte" y atacado por el propio organizador del ciclo. "Un sábado me alababa públicamente y al día siguiente me defenestraba", afirma, acusando además a la organización de no haber actuado con transparencia. Según su versión, los invitados no conocían la nómina completa de participantes y el título de las jornadas "nunca llevó signos de interrogación", pese a lo afirmado posteriormente por Pérez-Reverte en varios medios. Uclés asegura que Jesús Vigorra le pidió disculpas por este punto y se comprometió a matizar sus palabras.

El autor también reprocha unas declaraciones de Pérez-Reverte en las que, según señala, cuestionaba que sus lectores continuaran leyéndole. "¡Qué declaración tan osada y miserable!", escribe, subrayando que su renuncia se comunicó "de forma educada" y sin mencionar a los organizadores, limitándose a expresar su incomodidad con el cartel.

La versión de Reverte

Frente a esta versión, el comunicado difundido por Arturo Pérez-Reverte ofrece un relato distinto de los hechos. En él, el escritor recuerda que "Uclés (cuya asistencia estaba confirmada por él mismo para una conversación con el escritor Luis Mateo Díez sobre Guerra Civil, juventud y literatura) conocía perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas" y califica su mensaje de renuncia de "lastimero e infantil". Pérez-Reverte sostiene que "ofende cualquier inteligencia su renuncia a participar debido a la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros" y afirma que su anuncio, "como si estuviera concertado de antemano", dio pie a "una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda".

En su respuesta, Uclés reivindica su trayectoria y asegura no temer al debate. Recuerda que lleva dos años recorriendo España y que ha participado en cerca de trescientos actos sobre memoria histórica, además de dirigir un pódcast con medio centenar de intelectuales de distintas sensibilidades políticas. "No tengo miedo al diálogo", afirma, aunque marca límites claros: "Nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra".