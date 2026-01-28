Pérez-Reverte cancela su ciclo 'Letras' en Sevilla tras "una campaña intolerable de presiones desde el partido Podemos y medios afines"

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra han decidido cancelar y aplazar al próximo otoño la XI edición del ciclo Letras en Sevilla tras denunciar "una campaña intolerable de presiones" ejercida, según su versión, desde el partido Podemos y medios políticos afines. La cita cultural, que debía celebrarse la próxima semana en la sede de la Fundación Cajasol, estaba dedicada este año a 1936 bajo el título ¿La guerra que todos perdimos?.

En una nota difundida por los organizadores, Pérez-Reverte y Vigorra explican que la decisión se adopta tras conocerse "la intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla". Una situación que, aseguran, ha llevado a recomendar a la Fundación Cajasol el aplazamiento de los debates anunciados.

Los organizadores sostienen que el ciclo había sido diseñado, como en ediciones anteriores, con un programa "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", en el que participaban historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas sensibilidades ideológicas.

Entre los asistentes confirmados figuraban nombres como el expresidente del Gobierno José María Aznar, el ministro Félix Bolaños, la presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo, el coordinador federal de Izquierda Unida Antonio Maíllo, el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, la vicesecretaria del PSOE andaluz María Márquez, Iván Espinosa de los Monteros, el director de cine Alejandro Amenábar o el actor Juan Echanove, además de historiadores como Julián Casanova, Enrique Moradiellos o Juan Pablo Fusi.

Según la organización, solo VOX y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se habían negado desde el inicio a participar, como ya había ocurrido en ediciones anteriores. El resto de invitados, recalcan, conocía "perfectamente" el contenido de las jornadas y había confirmado su asistencia meses antes.

Renuncias de David Uclés y Antonio Maíllo

El punto de inflexión llegó el pasado domingo, cuando el escritor David Uclés anunció públicamente su renuncia a participar alegando incompatibilidad intelectual con la presencia de Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Pérez-Reverte califica esa renuncia de "lastimera e infantil". En su comunicado, denuncia "intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda", así como llamadas telefónicas privadas dirigidas a otros participantes para forzar nuevas renuncias.

Como consecuencia de ese clima, terminaron declinando su asistencia Antonio Maíllo, María Márquez y Carmen Calvo. "En honor del resto de los asistentes previstos hay que señalar que, a excepción del escritor Paco Cerdá, todos ellos, destacablemente el ministro Félix Bolaños y todos los historiadores con excepción de Zira Box, mantuvieron con gallardía su compromiso y confirmaron su asistencia", subraya el comunicado de los organizadores.

Pérez-Reverte y Vigorra denuncian también "las amenazas y la campaña en redes sociales, incluyendo la incitación expresa a presentarse en la sede sevillana de la Fundación Cajasol para perturbar las jornadas", un escenario que consideran incompatible con el desarrollo normal del ciclo.

Comunicado de la Fundación Cajasol

Por su parte, la Fundación Cajasol ha respaldado la decisión de aplazar Letras en Sevilla al próximo otoño. En un comunicado oficial, la entidad explica que las renuncias de última hora "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre" al ciclo. A ello se suman problemas organizativos derivados de tener el programa sin cerrar a escasos días de su inauguración.

La Fundación reafirma su "firme compromiso con la reflexión cultural abierta, plural y respetuosa" y subraya que la falta de garantías para mantener intactos esos valores ha sido otro de los motivos clave para reprogramar el encuentro. Cajasol agradece la comprensión del público y de los participantes y defiende su apuesta por un espacio de debate "sosegado" en un momento en el que, concluye, "el diálogo, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca".