El guiño de la reina Letizia a Arturo Pérez-Reverte: "No tengo ideología, lo que tengo es biblioteca"

La reina presidió la entrega de los premios de la revista literaria Zenda, fundada por el escritor Arturo Pérez-Reverte, una publicación que doña Letizia ha considerado "un buen lugar para quedarse a vivir porque es cobijo y faro" y cuyos galardones ha calificado de "libres, independientes y transversales".

Por ello, Letizia quiso tener un detalle en su discurso hacia Pérez-Reverte, con broma incluida: "Quiero recordar unas palabras de un escritor poco conocido. Un autor que está intentando abrirse paso en este camino. Creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son 'yo no tengo ideología, tengo biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto. Muchas gracias".

La reina también fue la encargada de entregar el premio de honor al escritor Enrique Vila-Matas, al que ha agradecido que no siguiera su vocación infantil de director de circo y se haya dedicado a la literatura, y se ha mostrado agradecida por asistir a este acto entre "tanto fabulador extraordinario". "Gracias a quienes parieron Zenda", un grupo de "valientes", ha dicho la reina, que han hecho de esta revista literaria, que cumple diez años, un "territorio libre" en el que han conseguido hacer sentir que "la literatura está con nosotros".

Tras hacer un repaso por algunos de los contenidos de esta revista literaria, se ha referido a las palabras que escribió Juan Carlos Llop en "35 cartas a la princesa Leonor", un conjunto de misivas que publicó Zenda destinadas a su hija, la princesa de Asturias, y en la que le recomendaba que fuera "querida, plácida, culta y, por lo tanto, feliz".

Al acto han asistido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha entregado uno de los galardones a la Editorial Libros del Asteroide y ha recomendado la lectura de Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente, quienes han entregado también galardones y han recomendado lecturas, al igual que han hecho Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Mario Ruiz-Tagle, responsable de Iberdrola España⁠.

La ceremonia también ha congregado a muchas figuras destacadas del panorama literario y de otras facetas artísticas. Entre ellos, Javier Cercas, Clara Sánchez, Eva García Sainz de Urturi, Julia Navarro, Sergio del Molino, Lorenzo Silva, Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vilas, Luis Mateo Díez, José María Merino o Soledad Puértolas.

También han asistido cineastas como José Luis Garci, Alejandro Amenábar, Manuel Gutiérrez Aragón, el cantante Loquillo, David Summers, que ha protagonizado un número musical, y políticos como Soraya Sáenz de Santamaría o Esteban González Pons.