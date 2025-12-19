Reverte destaca el mensaje de Navidad del teniente coronel de la UCO: “No eludiremos nuestro deber”

El mensaje navideño del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha trascendido más allá de los muros del cuerpo tras ser destacado en redes por Arturo Pérez-Reverte.

El escritor compartió en X (antes Twitter) una captura del discurso acompañada solo de dos palabras: "Pues eso". Una frase breve que, como en otras ocasiones, refleja el respaldo del autor a los valores de disciplina, deber y compromiso institucional expresados por el mando.

Una alocución en un momento delicado

La intervención de Balas tuvo lugar durante la comida de Navidad del departamento que dirige, pero su contenido ha adquirido un tono de reafirmación pública en un contexto de especial exposición para la UCO. "No eludiremos nuestro deber, nunca lo hicimos", afirmó el teniente coronel, subrayando la entrega y el rigor del trabajo de sus agentes en la lucha contra la corrupción.

Balas agradeció a su equipo la "valentía, resistencia y objetividad" en un escenario de "investigaciones complejas y arteras, enraizadas en lo más oscuro de nuestra sociedad".

El discurso cobra relevancia porque la UCO se encuentra actualmente en el punto de mira mediático por encabezar investigaciones de alto impacto, como las derivadas del caso Koldo, que salpica a antiguos cargos del Ministerio de Transportes por presuntas comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia; el caso Mediador, que implica a exdiputados y empresarios canarios; o el desarrollo de diligencias del caso Ábalos, centrado en la posible malversación de fondos públicos.

A ese caso se suma el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sobre el rescate de loa aerolínea Air Europa, además, la unidad sigue colaborando en piezas vinculadas al caso Púnica y en la evolución de las causas sobre presunto blanqueo y corrupción urbanística en distintas comunidades autónomas.

Reverte y el eco en redes

La publicación de Pérez-Reverte ha contribuido a dar mayor visibilidad al mensaje de Balas, que muchos internautas han interpretado como una reivindicación de la independencia de la Guardia Civil frente a presiones políticas y mediáticas. Habitual comentarista de la actualidad institucional, el escritor ha respaldado en varias ocasiones la labor de los cuerpos de seguridad en contextos de polémica pública.

En su alocución, Balas también apeló al sentido del deber, la serenidad y la "unidad de acción" como escudo moral ante cualquier intento de minar la credibilidad del cuerpo. "Somos guardias civiles, servidores de nuestra sociedad, de toda ella", proclamó, cerrando con su triple "¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Guardia Civil!", una fórmula que refleja el vínculo histórico entre disciplina, servicio público y lealtad institucional.