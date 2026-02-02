Por qué no va a dejar llover tampoco esta semana: lo que estaría por llegar

La lluvia no se despide tampoco esta semana de nuestro país. Este lunes ha comenzado con el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica que deja precipitaciones generalizadas por prácticamente todo el país, una situación similar a la que se vivirá el resto de la semana.

La borrasca Leonardo es la que se hace notar en los cielos de España en estos momentos, con 14 comunidades en alerta ante los efectos más adversos como son fuertes lluvias, vientos, nieve y oleaje. Gran parte del país sufre el temporal y así será durante más tiempo.

Por qué no deja de llover y qué dicen los modelos sobre España

Los modelos meteorológicos y los mapas de avisos señalan que las lluvias se quedan y se instalan con un carácter intenso. El reputado modelo europeo ECMWF prevé un chorro polar que se mueve a alta velocidad y trae consigo borrascas de impacto a la Península. Cabe recordar que un chorro polar es la corriente de viento que acompaña a los temporales.

Este punto es importante, ya que los modelos sitúan la Península como eje central del chorro polar al menos en los siguientes diez días. La AEMET también ha actualizado su pronóstico y asegura que a lo largo de la semana se sucederán borrascas atlánticas que dejarán "importantes acumulaciones de precipitaciones, rachas de vientos fuertes o muy fuertes y temporal en los litorales de la Península y Baleares".

También destaca que hay que poner especial atención este miércoles, cuando se esperan lluvias excepcionales en Andalucía y Ceuta y nevadas en cotas bajas en el norte de la Península. Entre el jueves y el domingo, dentro de la situación de precipitaciones, cabe esperar "grandes cantidades de lluvia" en el oeste y sur peninsular.

Además, en las últimas horas se ha hecho viral el estado del mapa de Google Flood, un mapa que elabora Google en base a las previsiones de lluvia gracias a los satélites y otros sensores utilizados en diversos puntos de la geografía. El mapa se puede consultar aquí y preocupa por el color rojo que predomina en casi todo el país.

El color rojo supone inundaciones importantes en casi todos sus puntos, con gravedad extrema en la costa norte de Portugal, en puntos de los ríos Guadalquivir, Duero, Almonte, Guadiana y el Embalse de Entrepeñas. También advierte de "peligro" por el cauce del río Jarama en Madrid.