Los vídeos y fotos del temporal de nieve que está afectando a España

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.

En Madrid, sobre todo están afectadas la zona oeste, como Torrelodones o Las Rozas.

En arenas de San Pedro (Ávila)