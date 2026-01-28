galería

Los vídeos y fotos del temporal de nieve que está afectando a España

El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria. En Madrid se recomienda a docentes y alumnos afectados por la nieve que se queden en casa.

En directo el temporal de nieve: última hora de las carreteras afectadas en Madrid, Ávila, Valladolid...

ondacero.es

Madrid |

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.

En Madrid, sobre todo están afectadas la zona oeste, como Torrelodones o Las Rozas.

En arenas de San Pedro (Ávila)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer