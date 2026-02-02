Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó el puertorriqueño.

Las palabras del cantante se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneapolis.

Grammy a mejor álbum del año con un disco en español

El puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el primero totalmente en español.

El disco, su sexto álbum de estudio compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a su natal Puerto Rico, en el que aborda cuestiones sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho grande que 100x25 y no existe nada que no podamos lograr", comentó en español el cantante haciendo referencia a la expresión popular puertorriqueña "100 por 35", por las medidas aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 millas de ancho.