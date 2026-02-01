Alcaraz y Djokovic se enfrentan en la histórica final del Open de Australia

Pase lo que pase, y sea quien sea el ganador, la final del Open de Australia entre el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el diez veces campeón en Melbourne, Novak Djokovic, formará parte de la historia del tenis.

Alcaraz, a la búsqueda de su primer Open de Australia

Desafíos legendarios se concentran en la Rod Laver Arena. El del español, que pretende conquistar por primera vez el Open de Australia y redondear su cosecha de grandes torneos y erigirse en el más joven en lograr el Grand Slam; y el del serbio, empeñado, a sus más de 38 años, en conseguir veinticinco 'majors', más que nadie, y, así, alargar su ventaja respecto a Rafael Nadal, con veintidós, y Roger Federer, con veinte, en la categoría masculina y superar en el ránking absoluto a la legendaria Margaret Court, con la que mantiene la igualdad.

Alcaraz se aferra al destino y, tras superar al alemán Alexander Zverev en un partido que tuvo claramente ganado y después casi perdido, en la semifinal más larga de la historia del torneo, se topa ahora con Djokovic, el mejor jugador de la historia, voraz, incansable e incombustible.

El serbio se ha interpuesto en el nuevo clásico del tenis, los duelos entre Sinner y Alcaraz en la lucha por los grandes títulos. De hecho, además, puede interponerse en el dominio histórico de ambos si consigue vencer el domingo.

El murciano y el italiano, que acapararon las últimas tres finales grandes del 2025 -Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos- se han repartido los ocho últimos trofeos de los Grand Slam. Cuatro para el italiano y otros tantos para el español entre el 2024 y el 2025. El 2026 ha empezado de forma diferente, con Djokovic como intruso. Pretende el balcánico, que se resiste a fijar su adiós profesional, volver a levantar un título. No lo hace desde la final del Abierto de Estados Unidos del 2023. Después, los éxitos han sido cosa de dos.

Carlos Alcaraz ha iniciado una nueva era en su carrera. Además de apuntalar aspectos de su juego, especialmente el saque, está sin Juan Carlos Ferrero, el que ha sido su entrenador durante siete años. Está bajo el control de Samuel López, el que ejercía de segundo aunque ya le acompañaba a los torneos con cierta frecuencia en el pasado.

La final olímpica de París 2024

Especialmente en la memoria del murciano está la final olímpica, en París 2024, cuando apuntaba hacia la medalla de oro que se llevó el serbio, y el duelo de cuartos de final en este mismo torneo, en el Abierto de Australia del año pasado, cuando se le escapó un partido que tenía más que encarrilado.

Además, el cara a cara con el balcánico es adverso. Han jugado nueve veces y cinco las ganó Djokovic, entre ellas la de Melbourne del 2025 y la semifinal de Roland Garros 2023. Pero Alcaraz también ha disfrutado de sus grandes momentos ante el ganador de veinticuatro grandes, como las finales de Wimbledon del 2023 y 2024 y la semifinal del Abierto de Estados Unidos del pasado curso, la última vez que ambos se encontraron. Entonces, el murciano ganó en tres sets (6-4, 7-6(4) y 6-2).

Djokovic intenta acabar con el maleficio en los Grand Slam

El serbio Novak Djokovic salió al paso de todos "los expertos" que le dieron por acabado y, con un gran triunfo sobre Jannik Sinner, en cinco sets y después de cuatro horas y diez minutos, volvió un año después, desde la final de Wimbledon del 2024 que perdió con Alcaraz, a la final de un major.

El jugador de Belgrado, de 38 años, pretende acabar con el maleficio reciente en los Grand Slam de hace más de dos temporadas, desde que ganó su corona veinticuatro en el Abierto de Estados Unidos del 2023. Aunque luego fue campeón olímpico, lleva sin éxitos en el circuito desde aquella vez en Nueva York. El pasado curso, el del 2025, fue semifinalista en todos. Pero no le dio para más.

Novak Djokovic está ahora a un paso de convertirse en el ganador más veterano en la historia del torneo. Ya ha ganado diez en Melbourne y tiene entre ceja y ceja erigirse en el jugador de tenis, hombre o mujer, más laureado de este deporte.