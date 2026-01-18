Alcaraz no falla en su estreno en Australia sin Ferrero y arrolla a Walton

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha arrollado por 6-3, 7-6 y 6-2 al australiano Adam Walton en su estreno en el Open de Australia y ya está en segunda ronda, donde le espera el alemán Yannick Hanfmann. En su estreno sin Juan Carlos Ferrero después de su ruptura, el murciano ha saltado a la pista dispuesto a ir a por todas y acabar el partido por la vía rápida.

Aunque Walton no se ha rendido en ningún momento e, incluso, ha forzado el tie break en el segundo set. De hecho, el australiano, número 79 del mundo, sobrevivió a las dos primeras bolas de set que ha tenido Alcaraz a su favor. Pero no pudo aguantar la del quinto juego, en el que el español aprovechó para ponerse 5-3.

En el segundo set, Alcaraz ha llegado a estar dos juegos por debajo (3-1), pero se recompuso con un contrabreak para llegar al tie break final que se llevó por 7-6. Ya en el tercer set, el murciano desplegó un sólido saque e, incluso, en el sexto juego dejó en blanco el marcador de su oponente.

Con esta victoria, Alcaraz continúa su camino para conseguir el único Grand Slam que le falta. Un torneo al que ha llegado, como muy lejos, hasta cuartos de final, como en las temporadas 2024 y 2025. En caso de conquistar este título, su nombre entrará en la historia junto con los de Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokivic, los únicos que tienen los cinco grandes.

Alcaraz reconoce que todavía tiene que adaptarse "física y mentalmente"

Tras la victoria, Alcaraz ha comparecido en rueda de prensa donde se ha mostrado "satisfecho", pero también ha reconocido que todavía le falta adaptarse "física y mentalmente" a este tipo de encuentros. "Adam ha jugado un gran tenis; lo prefiero así, que me ponga en dificultad, que me ponga 'rallys' largo", ha señalado.

Así las cosas ha reconocido que el encuentro no ha sido "nada sencillo" porque ha sido su primer partido de Grand Slam de temporada y ha tenido "altibajos y situaciones difíciles". Pero se ha mostrado contento por haber podido solventar "este tipo de situaciones".

"En la pretemporada, el ritmo de entrenamientos es muy exigente, pero te falta ese ritmo de competición. Da igual las horas que entrenes, da igual lo fuerte que entrenes, que al final la tensión, los nervios, los momentos difíciles de un partido no lo puedes asemejar en los entrenamientos, y eso es lo que realmente luego te fatiga, te cansa, sobre todo mentalmente. Poco a poco hemos ido cogiendo una buena sensación en el partido", ha concluido.