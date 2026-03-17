La Primitiva entrega el mayor premio de su historia: dónde han caído los 126 millones

El sorteo de La Primitiva del lunes 16 de marzo de 2026 pasará a la historia al dejar un premio de 126.469.236,14 euros a un único acertante de Categoría Especial, es decir, seis aciertos y el reintegro. Se trata del mayor premio jamás repartido en este juego.

Los números que han convertido a este jugador en multimillonario han sido el 5, 8, 23, 28, 40 y 44, con el 18 como complementario y el 6 como reintegro. Además del gran premio, se han contabilizado otros tres ganadores de primera categoría (seis aciertos). Estos percibirán 364.193,19 euros cada uno.

Récord histórico

Los más de 126 millones de euros repartidos se han convertido en el mayor premio del juego de La Primitiva. Rompe así el anterior récord conseguido en 2015, cuando otro acertante logró llevarse más de 101 millones de euros en Barcelona.

En esta ocasión, la suerte ha ido a parar a la provincia de Salamanca, concretamente a la calle Francisco Montejo, 11, junto al Centro de Salud de Tejares. Marisa, la dueña de la administración, ha querido dar la enhorabuena al ganador, además de añadir en tono jocoso "que se acuerde de que le he dado el premio yo".

A la pregunta de "cuánto dinero se queda Hacienda del premio", Hacienda se queda con el 20% del premio tras restarle los primeros 40.000 euros que están exentos, es decir, más de 25 millones de euros.

Por ahora, no ha trascendido quién es el afortunado o afortunada, algo habitual en este tipo de premios millonarios, donde muchos ganadores optan por el anonimato.