Qué pasa con la lotería en la localidad vizcaína de Igorre: la Ertzaintza investiga las más de 100 denuncias de este nuevo caso Villamanín

Cuando parecía que el 'caso Villamanín' quedaba atrás, ha aparecido otra polémica por la lotería en nuestro país. En este caso, en Igorre, municipio situado en Vizcaya, en el que sus vecinos ya han presentado ante la Ertzaintza un total de 109 denuncias por el impago de sus participaciones de lotería premiadas.

El Ayuntamiento de Igorre ha lamentado "la preocupación" de los afectados, mientras que el departamento vasco de Seguridad ha informado de ya hay 109 denuncias contra el club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea por parte de personas que compraron papeletas de lotería y no han logrado cobrar el premio. La Ertzaintza investiga todas esas denuncias dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa.

Unas 220 participaciones del Tercer Premio de Navidad

Decenas de afectados se reunieron durante la tarde de este jueves para tratar la situación que afrontan después de que, transcurridos cuatro meses de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los propietarios de alrededor de 220 participaciones del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio, no hayan podido cobrar el dinero que les corresponde, lo que supone unos 2,3 millones de euros pendientes de abono.

El presidente del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, ha admitido "un error" al contabilizar las papeletas. Según ha asegurado, "no nos dimos cuenta hasta este lunes por la tarde" de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar y ya no quedaba dinero.

Los afectados no creen las explicaciones: "Pinta feo"

Entre los afectados no se creen sus explicaciones. Se trata de "matemática pura" ya que a "un décimo, (corresponde) tantas participaciones... y no puede haber 225 participaciones de más. Un niño de 3 años sabe hacer esa cuenta", ha señalado uno de ellos al salir de la reunión, y se ha lamentado: "Una vez que toca la lotería en la vida y tener que acabar así...".

Para otro de los afectados, "pinta feo" ante un caso que "se ha complicado demasiado" ya que "ha cobrado más gente de la que falta" de cobrar el dinero que le corresponde por las participaciones premiadas.

Declaración institucional del Ayuntamiento por este asunto

En una declaración institucional, el Ayuntamiento, liderado por Olatz Urkiza, del PNV, lamenta "profundamente la situación que están viviendo las personas afectadas por el impago de los premios de la lotería vinculada al club de rugby de la localidad", y espera "que se encuentre la mejor solución posible para devolver la tranquilidad a quienes llevan meses esperando una respuesta".

"Somos conscientes de la preocupación, la incertidumbre y el malestar que esta situación está generando entre muchas familias y vecinos y vecinas del municipio" y "esperamos que este asunto pueda aclararse y resolverse cuanto antes, desde la responsabilidad, la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas afectadas", recoge el texto.