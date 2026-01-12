Villamanín cobra el Gordo de Navidad e inicia los trámites para repartir el premio entre los agraciados

Hay avances en Villamanín tras el lío con el Gordo de la Lotería de Navidad. La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa ha abierto una cuenta bancaria a nombre de la Asociación, lo que permitirá organizar los pagos. Así lo ha anunciado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde asegura que ya se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos premiados "con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria".

El problema vino al venderse varias papeletas que no estaban respaldadas por décimos. Así las cosas, los agraciados con el número 79.432 no pudieron cobrar el premio. Tras ello, a finales de diciembre se llegó a un frágil acuerdo para que todos pudieran recibir la cuantía, que contemplaba una quita del 10% del premio de cada participación para poder hacer el reparto.

Ese pacto no fue aceptado por todos los presentes, por lo que ahora los agraciados deberán reflejar a través de una plataforma habilitada por la asociación si aceptan o no el acuerdo.

Una plataforma de registro obligatorio

Mientras tanto, continúa el trabajo para configurar la plataforma web de registro de premiados en la que, "necesariamente", habrán de inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de sus papeletas. "Los profesionales que se han ocupado de llevarla a cabo nos han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas", añade el texto.

El plazo de registro finalizará el día 22 de marzo de 2026 y más allá de esa fecha no será posible reclamar el pago, del mismo modo que ocurre con los premios de lotería ordinarios del Estado.