En qué comunidades es festivo el 19 de marzo 2026, el día de padre: consulta el calendario laboral

Antes de la llegada de la Semana Santa todavía queda un festivo por celebrar, aunque no en todos los sitios. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado en qué comunidades autónomas es festivo el próximo 19 de marzo, día del padre, que cae en jueves.

Según el BOE, en la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Región de Murcia y el País Vasco han decretado como festivo el 19 de marzo. Quienes quieran formar un puente largo -jueves, viernes, sábado y domingo- deberán pedir en su respectivo trabajo el día libre. Donde sí tienen puente garantizado es en la ciudad autónoma de Melilla, que el 20 de marzo celebra el fin del Ramadán.

Otras localidades como Tomelloso (Castila-La Mancha), El Boalo (Comunidad de Madrid), Moralzarzal (Comunidad de Madrid) o Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha) también lo han declarado como festivo local.

Por qué en el resto de comunidades no es festivo

El 19 de marzo no es festivo en toda España porque la Resolución del 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, que es donde se pueden consultar las fiestas laborales de 2026, se decretó que este día es un festivo nacional sustituible.

Esto significa que es decisión de cada comunidad autónoma declararlo como festivo o, por contra, cambiarlo por otra fecha que le sea más favorable, ya sea por alguna tradición, porque otra fecha caiga en mejor día...

De dónde viene la celebración del Día del Padre

La celebración del Día del Padre en España data de 1948, cuando la maestra Manuela Vicente Ferrero, que daba clase en un colegio de Vallecas, decidió dedicar un día a los padres, tras las quejas de algunos que querían una celebración como la del día de la madre.

Así que la profesora eligió el 19 de marzo por ser el día de San José, padre de Jesucristo, por lo que la festividad tenía un doble sentido: religioso y familiar. Manuela, además, difundió la idea en los periódicos y a partir de 1953, Galerías Preciados y el Corte Inglés impulsaron la celebración con campañas comerciales.

No todos los países celebran el día del padre el 19 de marzo. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y la mayoría de países latinoamericanos, entre otros, lo celebran el tercer domingo de junio. Otros como Egipto, Jordania o Líbano lo celebran el primer día de verano, mientras que los países nórdicos como Suecia, Noruega, Islandia o Finlandia lo festejan el segundo domingo de noviembre.