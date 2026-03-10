Muere Raúl del Pozo a los 89 años, cronista de la Transición y referente del periodismo

Raúl del Pozo (Mariana, Cuenca, 24 de diciembre de 1936) ha muerto a los 89 años de edad. Reconocido por ser uno de los referentes en el mundo del periodismo, deja tras de sí una huella imborrable que se ha formado durante más de medio siglo de oficio.

Empezó su carrera profesional a los 24 años en el Diario de Cuenca, pero fue en el diario Pueblo donde se forjó profesionalmente. Después pasó por Mundo Obrero, Interviú o El Mundo, donde era columnista y donde publicó la última hace tan solo un mes.

Una trayectoria profesional marcada por sus facetas como columnista, corresponsal, cronista parlamentario y analista político. Aunque no solo ha dedicado su carrera a la prensa escrita, también ha participado en numerosos debates de programas de televisión y de radio. Durante muchos años fue colaborador de Luis del Olmo en Protagonistas, donde también hacía comentarios.

Referente en Onda Cero

Fue en Onda Cero donde encontró un espacio para expresar con libertad su visión única de la actualidad. Después de Protagonistas fue tertuliano en Más de uno con Carlos Alsina y desde hace diez años deleitaba a los oyentes con su sección 'Viva el vino'.

Su carrera ha sido reconocida con múltiples premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Mariano de Cavia, el Francisco Cerecedo y el González Ruano. También recibió la Medalla de Oro de Castilla la Mancha y la Medalla de Honor de Madrid por su trayectoria. Además, desde 2016 se entrega el Premio Raúl del Pozo del columnismo.

También ha desarrollado una prolífica carrera como escritor. Desde su primera novela, 'Hay gorriones en la tumbra de Judas', publicada en 1961 hasta 'El último pistolero', su biografía, escrita en 2017 por los periodistas Jesús Úbeda y Julio Valdeón y con el prólogo de Carlos Alsina.