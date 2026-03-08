Dimite la concejala de Familia y Mujer del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista

La Concejal de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), Noelia Rosario Díaz Vaca, ha dimitido después de interrumpir durante la tarde del sábado un monólogo feminista satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la programación organizada por su propio consistorio con motivo del 8M.

A su juicio, el contenido del monólogo era "una falta de respeto". La edil ha pedido disculpas en sus redes sociales, ya que su reacción "no fue la adecuada" y ha admitido que, "como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto". Según un comunicado publicado por el Ayuntamiento de la localidad, el monólogo será reprogramado en las próximas fechas.

"Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", así interrumpía la concejala el monólogo, subiendo incluso al escenario para provocar su suspensión. En el vídeo, difundido por Más Madrid y por el PSOE, se escucha a un hombre enfrentarse a ella, diciéndole que no tiene derecho a hacer lo que está haciendo.

El público le gritó "¡fuera, fuera!" y un hombre se encaró con ella

"Claro que tengo todo el derecho, porque hay gente que se está sintiendo muy ofendida", se defendía la concejala al tiempo que se escuchaban otros comentarios del público, como "pues que se vayan". En el vídeo se puede ver cómo el hombre, sentado en última fila, se levanta cuando la concejala pasa a su lado para reiterarle que no puede hacer lo que ha hecho.

El público, mayoritariamente mujeres, aplaude la actitud del hombre con aplaudsos y recrimina a la concejala, a la que le grita "¡fuera, fuera!" Además, otras dos mujeres se acercan a la concejala con actitud visiblemente molesta. Finalmente, los organizadores aseguran que es la primera vez que les pasa algo así en los 18 años que llevan haciendo funciones.

En su mensaje de disculpas, la concejala asegura que cree "firmemente en la libertad de expresión", pero que tiene que "convivir con el respeto a la dignidad de la personas, especialmente cuando hablarmos de la mujer y de su libertad". Asimismo ha insistido que nunca quiso "limitar derechos, sino defender unos valores que considero fundamentales".

Críticas de PSOE y Más Madrid

El PSOE de Colllado Villalba ha criticado la actitud de la concejala, que han calificado de "acto de censura" y "una vulneración clara de la libertad de expresión y un intento inaceptable de silenciar una propuesta artística". Además, han lamentado la "falta de respecto" que supone tanto al trabajo artístico como hacia el público.

"El arte, la cultura y el humor han sido siempre herramientas fundamentales para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar", ha remarcado el grupo socialista.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha exigido la dimisión inmediata de la edil porque la palabra "libertad no significa nada en boca de la derecha madrileña". Ha calificado a la concejala de "aprendiz de censora" y ha lamentado que "la responsabilidad de representar Villalba le queda muy grande".