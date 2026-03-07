Última hora de la guerra de Irán, en directo: se cumple una semana del ataque

Se cumple una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, siete días en los que el conflicto se ha extendido a 16 países, ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en ´la República Islámica, y varios cientos en Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hizbulá.

El conflicto amenaza con desatar una importante crisis económica que provocaría una subida generalizada de los precios en algunos productos. De hecho, este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó de las posibles consecuencias que podría tener la guerra de Irán para el bolsillo de los ciudadanos en España y desvinculó al Gobierno del auge de precios que se esperaba se produjera en los próximos días con motivo de la ofensiva en Oriente Medio.