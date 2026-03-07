MINUTO A MINUTO

Última hora de la guerra de Irán, en directo: se cumple una semana del ataque

Ya ha pasado una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto se ha extendido a 16 países y amenaza con desatar una crisis económica.

Sánchez desvincula al Gobierno de lo "que pueda suceder en los bolsillos" de los españoles por la guerra de Irán

Una guerra sin final a la vista en Irán: seis claves de un conflicto que ha sacudido el contexto geopolítico mundial

Marta Pérez Miguel

Madrid |

El humo se eleva después de una explosión, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán
El humo se eleva después de una explosión, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán | Reuters

Se cumple una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, siete días en los que el conflicto se ha extendido a 16 países, ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en ´la República Islámica, y varios cientos en Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hizbulá.

El conflicto amenaza con desatar una importante crisis económica que provocaría una subida generalizada de los precios en algunos productos. De hecho, este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó de las posibles consecuencias que podría tener la guerra de Irán para el bolsillo de los ciudadanos en España y desvinculó al Gobierno del auge de precios que se esperaba se produjera en los próximos días con motivo de la ofensiva en Oriente Medio.

Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

Una guerra sin final a la vista en Irán: seis claves de un conflicto que ha sacudido el contexto geopolítico mundial

Una semana después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra el gobierno de los ayatolás en Irán, los diversos ataques de la nación persa a bases de diferentes países han confundido a la población y han suscitado preguntas sobre qué supone el inicio y cuales serán las causas de esta contienda para el mapa geopolítico mundial .

El periodista José Miguel Azpiroz, periodista de La Brújula, analiza las claves de una guerra que no parece tener salida rápida y que ya está alterando el equilibrio internacional, la economía global y la política interna de varios países, incluida España.

El presidente de Irán: "La exigencia de EEUU de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".

La guerra se recrudece y se extiende por Oriente Medio al cumplirse una semana

La operación bautizada como 'Furia épica' provocó el primer día la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y de la plana mayor del régimen de Irán, país que suma más de 3.600 edificios civiles afectados por los ataques, de momento solo aéreos.

Irán insiste en que ataque las bases estadounidenses, no a los países que las albergan

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

"Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes".

Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable pero se dirige "contra las bases e instituciones estadounidenses" ubicadas en esos países.

Sánchez en 'The Economist': "Es ingenuo pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reitera su oposición a la guerra "ilegal" contra Irán y advierte de que es ingenuo pensar que traerá democracia y prosperidad, en un artículo publicado en la revista británica 'The Economist'.

Sánchez explica que el rechazo de su gobierno a la escalada bélica "no surge de ninguna antipatía hacia la Administración estadounidense, y mucho menos de simpatía por el brutal régimen iraní", sino del convencimiento de que "es ilegal, representa una amenaza al orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad".

"Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes, y no los sufrirán solo los ayatolás", sino sobre todo los civiles iraníes y también el resto del mundo, que se verá afectado por precios más altos y mayor inseguridad, señala.

"Lo que es ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha probado esa fórmula, y no funciona", recalca.

¿Por qué los turcos se han volcado con España?

Una de las curiosidades que nos ha dejado la semana en lo que a política internacional se refiere ha sido el apoyo masivo de usuarios turcos en redes sociales a España y al Gobierno.

En los últimos días, hemos visto cómo las publicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X se han llenado de comentarios turcos, especialmente después de la amenaza de Donald Trump de romper las relaciones comerciales con España.

"Aumentemos el comercio con España, son gente decente" o "España tiene un líder de verdad" han sido algunos de los comentarios que se pudieron leer en las respuestas a Sánchez, al que también hubo muchos usuarios que le felicitaron por su postura sobre la ofensiva en Irán.

Se especuló mucho sobre los motivos de este apoyo desde Turquía, aunque todo empezó a quedar un poco más claro después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara este jueves que fue gracias a los militares españoles en la base de Turquía que se interceptó un misil balístico que sobrevolaba el espacio aéreo turco.

Trump exige la "rendición incondicional" de Irán y enfría cualquier vía diplomática

Donald Trump ha elevado la presión sobre Irán al exigir su "rendición incondicional", apenas unas horas después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asegurara que existen contactos de mediación en marcha para intentar frenar el conflicto. El mensaje del mandatario estadounidense, publicado en redes sociales, parece cerrar por ahora la puerta a una solución negociada y ha sacudido a los mercados europeos, ya tensionados por la advertencia de Qatar sobre una posible escalada energética que podría disparar el precio del petróleo por encima de los 150 dólares el barril.

Trump fue tajante: "No habrá acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional". Además, planteó la necesidad de elegir un liderazgo "aceptable" en Teherán como paso previo a cualquier reconstrucción. Mientras tanto, dentro de Irán, sectores reformistas reclaman un cambio en la cúpula del poder tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

